Oschatz

Er ist wieder da: Wolfgang Kretschmar aus Oschatz hat seinen grünen Maximilian-Papagei zurück bekommen. Am letzten Juniwochenende war ihm das Tier ganz plötzlich ausgebüxt – aus einer Voliere, die sein Besitzer – ein passionierter Züchter – sonst kaum aus dem Auge lässt. Der Vogel arbeitete sich durch den Maschendraht und flog danach einfach davon. Das männliche Tier ließ dabei seine gefiederte Partnerin in der Voliere zurück.

Aufruf in Medien

Wolfgang Kretschmar wandte sich nach dem Verschwinden des Papageis mit einem Aufruf an die Oschatzer Allgemeine, setzte sogar eine Belohnung für denjenigen aus, der ihm seinen geliebten Krummschnabel wieder bringt. Auch im Oschatzer Regionalfernsehen ließ der Besitzer nach seinem entflogenen Freund „fahnden“. In Folge dessen meldeten sich dutzende Menschen bei ihm, die Hinweise gaben, die vermeintlich seinen grünen Papagei gesehen haben oder ihn bei sich gehabt haben wollten – andere wiederum riefen schlicht an, um ihr Bedauern auszudrücken. Doch vom Maximilian-Papagei fehlte weiterhin jede Spur.

In Sparte fündig geworden

Bis der entscheidende Hinweis kam, dauerte es ganze drei Wochen. Am zurückliegenden frühen Sonntagabend, kurz vor dem Anpfiff des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zwischen Kroatien und Frankreich, meldete sich dann Familie Helm bei Wolfgang Kretschmar. In Helms Garten in der Sparte „Am Anglerparadies“ hatte es sich ein grüner Papagei gemütlich gemacht. Dort knabberte sich das Tier unter anderem durch die Apfel- und Kirschbäume, auch in den benachbarten Gärten der Anlage hatte der Vogel inzwischen ausreichend Nahrung gefunden.

Voliere besser im Blick

Vor Ort untersuchte Wolfgang Kretschmar das Tier auf seinen Ring und die ihm als Züchter zuzuordnende Züchternummer. Die stimmten überein und von da an bestand kein Zweifel mehr – Tier und Besitzer hatten wieder zusammen gefunden. Den ehrlichen „Findern“, der Familie Helm, überreichte der Züchter darauf hin die versprochene Prämie für das Wiederauffinden seines Vogels. Von nun an, so der Oschatzer, werde er die Voliere noch bessere im Blick behalten. Denn dass ihm der Papagei noch einmal davon fliegt, das möchte er mit Sicherheit nicht wieder erleben.

Von Christian Kunze