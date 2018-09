Leipzig/Oschatz

Mit einem Schuldspruch endete am Donnerstag am Landgericht in Leipzig der Prozess gegen den in Riesa lebenden Enrico W. (Name geändert). Zwei Jahre und sechs Monate muss dieser laut Urteil nun in Haft. Der 32-Jährige hatte gestanden, seine beiden Neffen sexuell missbraucht zu haben.

„Ich möchte es wirklich kurz machen“, sagte der Vorsitzende Richter Norbert Göbel in seiner Urteilsbegründung: „Wir haben wegen des Geständnisses zwar keinen ,kurzen Prozess’ gemacht, aber konnten das Verfahren straffen und den Kindern eine Aussage ersparen.“ Das wirkte sich strafmildernd aus, wie auch dass der Angeklagte in den zehn Jahren, die zwischen den ältesten Taten und der Anklage liegen, straffrei geblieben und nicht vorbestraft sei.

Geständnis mildert Strafe

Das Gericht blieb auch hinter dem geforderten Strafmaß der Staatsanwaltschaft von drei Jahren und vier Monaten zurück, weil W. vollständig gestanden habe, ohne dass es zu einer Verfahrensabsprache beim Prozessauftakt gekommen war. Das Risiko, wie jetzt geschehen, zu einer Haftstrafe verurteilt zu werden, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden könne, habe er getragen und damit den beiden Opfern eine Aussage erspart.

Im Sommer 2007 bis Sommer 2011, so die Anklage, nutzte Enrico W. die Besuche der Jungen bei ihren Großeltern in einem Ort bei Oschatz, um sich an ihnen zu vergehen. W. wohnte damals in seinem ehemaligen Kinderzimmer. Die neun Taten, die verhandelt wurden, ließen sich zum Teil nur noch sehr grob datieren: Die inzwischen fast erwachsenen Jugendlichen waren bei den ersten Übergriffen sechs oder sieben Jahre alt gewesen. In einem Fall legte ihm die Staatsanwaltschaft auch eine Vergewaltigung zur Last: W. zwang einen der Neffen, ihn oral zu befriedigen, indem er ihn am Hals festhielt und drohte, ihn umzubringen. In anderen Fällen mussten die Kinder sich entkleiden, sich oder auch ihn anfassen.

Ein Junge in der Schule zusammengebrochen

Zur Anklage war es erst gekommen, als der inzwischen getrennt lebende Vater der Zwillinge von dem Missbrauch erfuhr. Einer der beiden Jungen lebte bei ihm in Baden-Württemberg. Dieser war in der Schule zusammengebrochen und zeigte auch andere Verhaltensauffälligkeiten und sei inzwischen in Therapie.

Zuvor hatten die Jungen sich ihrer Mutter anvertraut, die ihren Wunsch respektierte, nicht zur Polizei zu gehen. Während die beiden Eltern bereits zu Prozessauftakt über die psychischen Folgen, die der Missbrauch auf die Kinder hatte, ausgesagt hatten, blieb für den zweiten Verhandlungstag nur noch der zuständige Kriminaloberkommissar anzuhören. Die Arbeits- und Wohnverhältnisse des Angeklagten, die er für das betreffende Zeitfenster erkundet hatte, erwiesen sich – nach dem Geständnis kaum verwunderlich – als nicht entlastend. W. hatte bei Zeitarbeitsfirmen und als Zeitsoldat unter anderem auch im Ausland gearbeitet, aber nie so lange oder kontinuierlich, dass der Missbrauch nicht geschehen sein konnte. Für den Prozess wichtiger war seine Aussage, wie die beiden Jungen bei der Vernehmung auf ihn wirkten: „Beide waren sehr schüchtern und zurückhaltend. Es fiel ihnen schwer, darüber zu reden, man hat ihnen das Schamgefühl angemerkt.“

Angeklagter entschuldigt sich

Scham war auch dem Angeklagten anzumerken, der den Prozess meist mit abgesenktem Blick – weg von der Anklagebank und den Zuschauern ins Leere – verfolgt hatte. Erst sein letztes Wort nutzte er, um es direkt an seine Opfern, die als Nebenkläger anwesend waren, zu richten: „Ich möchte mich bei der Familie B. für das, was vorgefallen ist entschuldigen. Ich würde es gern rückgängig machen, kann es aber leider nicht und werde mit den Konsequenzen, die jetzt kommen, leben.“

Zu diesen gehört neben der Haftstrafe auch ein Schmerzensgeld von je 6500 Euro. Diana Krause und Kathrin Sommer, vertraten als Anwältinnen die Nebenklage. „Wir denken darüber nach, Rechtsmittel einzulegen“, sagte Krause nach dem Prozess, „da das Urteil doch zu milde ist.“

Von Manuel Niemann