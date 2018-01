Närrisch: Oschatzer Stadthalle wird bunte Schlosskulisse

Oschatz. Im Thomas-Müntzer-Haus brennt noch Licht: Die zurückliegenden zwei Abende verwandelten die Mitglieder des Oschatzer Carneval Clubs (OCC) den Saal der Stadthalle in eine Kulisse für den diesjährigen „Maskenball“. Die Abendveranstaltung der Narren ist für alle, die sich engagieren, der Kraftakt schlechthin – denn jeder ist involviert, damit dieser Ball gelingt – sowohl für die Besucher vor als auch für die Akteure auf der Bühne.

Der neu gewählte Vorstand freut sich, den Faschingsfans der Region eine bunte Mischung bieten zu können. Ohne zuviel verraten zu wollen, erklärt Präsidentin Sindy Schneider, dass in diesem Jahr erstmals wieder alle klassischen Elemente, die im Karneval nicht fehlen dürfen, im Oschatzer Programm vertreten sind. Die wichtigste Zutat, um den Karneval am Leben zu erhalten, sei aber eine andere: „Ein breit gefächertes, bunt kostümiertes und gut gelauntes Publikum.“

Die Mitglieder, Freunde, Unterstützer und Sympathisanten des Vereins gehen mit gutem Beispiel voran. „Bei uns tanzt am Sonnabend wirklich jeder mal mit. Darüber hinaus gibt es eine Büttenrede, Sketch-Einlagen, einen voll besetzten Elferrat und natürlich, als Krönung, das beliebte Männerballett“, zählt Schneider auf. Letzteres wartet mit einer Variation auf, die man so wohl noch nicht gesehen hat. „Die Bühne wird dann richtig voll sein“, macht die Präsidentin neugierig.

Am darauffolgenden Wochenende gibt es gleich zwei närrische Gelegenheiten, dem OCC die Ehre zu erweisen: Erst wird es schweißtreibend, dann kommt Bewegung in die Sache. Und schließlich beteiligt sich der OCC bei Umzügen in Mannschatz und Strehla (10./11. Februar).

Drei Mal feiern mit dem OCC: Morgen ab 19 Uhr Einlass in die Stadthalle zum Maskenball im Müntzer-Schloss, Beginn 19.52 Uhr, Karten für acht Euro in der Oschatz-Information, Rias Haarstudio im Fliegerhorst und „Zur Krone“ in Oschatz, Concordia-Versicherungsbüro Anke Schöne, Freiherr-vom-Stein-Promenade 10 a und Babor Kosmetik, Seminarstraße 3, sowie an der Abendkasse für zehn Euro. Mitternachts-Faschingssauna im Platschbad am Freitag, dem 2. Februar ab 19 Uhr mit Einlagen des OCC sowie am Sonntag, dem 4. Februar großer Faschingsumzug mit der Döllnitzbahn ab 11 Uhr von Oschatz nach Mügeln und zurück mit Programm an den Haltepunkten.

Von Christian Kunze