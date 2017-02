Schönnewitz. Besondere Überraschung im verflixten siebten Jahr: So lange schon unterbrechen Iris und René Kunath gemeinsam mit anderen Anwohnern der Großen Seite in Schönnewitz die Fahrt der Mannschatzer Narren zum Umzug in die Nachbarstadt Strehla. In diesem Jahr wurden die Durchreisenden an der improvisierten Zollschranke Zeuge eines erfreulichen Ereignisses – und feierten es entsprechend, ehe sie weiter fuhren. René Kunaths Tochter Stephanie (27), verlobt mit Andy Engel (31), bekam von ihrem Liebsten einen Heiratsantrag. Nachdem sie einige Tränen vergossen hatte, nahm die junge Frau einen Strauß roter Rosen aus den Händen ihres Engels Andy an und sagte „Ja“. Zur Sicherheit setzte Stephanie dann noch einmal ein Kreuz in das Kästchen vor dem „Ja“ auf einem T-Shirt, das ihr Verlobter extra hatte anfertigen lassen. Die anderen zwei Antwortmöglichkeiten auf die Frage „Willst du mich heiraten?“, nämlich „Nein“ und „Vielleicht“, ignorierte die 27-Jährige. Geheiratet wird übrigens am 20. Mai. Glückwünsche und ein Präsent gab es von der bunten Narrenschar, ehe die sich die Wegzehrungen in fester und flüssiger Form schmecken ließen, die die Schönnewitzer traditionell vorbereitet hatte.









Von Christian Kunze