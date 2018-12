Oschatz

Das Jahr 2018 begann für mich gleich sehr turbulent. Ich legte die Rolle des Berichterstatters ab und schlüpfte gleich in mehrere andere – wenn auch nur für einen Abend. Der „Maskenball im Müntzerschloss“ des Oschatzer Carnevalsclub (OCC) am 27. Januar 2018 wird für mich vor allem deshalb unvergesslich bleiben, weil ich nicht als Beobachter dabei war, sondern als Akteur selbst mit auf der Bühne stand und saß – im Elferrat, als Büttenredner, im Männerballett und als Teil einer Stammtischrunde in einem Sketch voller lokaler Pointen.

Premiere auf der Bühne

Dieser Perspektivwechsel war vor allem deshalb so interessant und wichtig für mich, weil ich während der Reportertätigkeit sehr oft höre, dass sich „immer nur die Gleichen engagieren“ und „nichts in Oschatz los sei“. Das erste muss ich aufgrund meiner Arbeit zum Teil, wenn auch zähneknirschend, bestätigen, das zweite trifft nun wirklich gar nicht zu. Beiden Argumenten kommt man sehr gut bei, indem man selbst etwas auf die Beine stellt – und das tat ich mit Beginn der Saison 2017/2018 bei den Oschatzer Karnevalisten. Jahr um Jahr greift hier eines ins andere, eine Abendveranstaltung kann nur dann funktionieren, wenn viele an einem Strang ziehen – und alle das tun, was sie am besten können – was meist auch das ist, was ihnen Spaß macht.

Der Elferrat des Oschatzer Carnevalclubs im Jahr 2018 in der Stadthalle. Quelle: Steffen Bahnemann

Spaß hatten wir im Vorfeld und Spaß haben wir auch heute. Denn seit einigen Wochen finden sie wieder statt, die Proben für das neue Männerballett, die Absprachen zu Sketchen, Moderationen, Büttenreden und Dekorationsideen. Nicht jeder kann das, was er vorschlägt, umsetzen – doch dafür gibt es dann andere kreative Köpfe im Verein. Die Suche nach Sponsoren ist genau so wichtig wie der Einkauf, Behördengänge oder Absprachen mit den Betreibern der Veranstaltungshalle. Alles das sieht später der Besucher im Publikum nicht – aber es muss ebenso funktionieren wie das, was auf der Bühne vor den Gästen passiert. Der Fasching lebt von der Vielfalt der Ideen, und nur wenn neue Gesichter und weitere Impulse ihn bereichern, besteht er fort. Manche sind noch heute der Meinung, den Oschatzer Karnevalsverein gebe es nicht mehr – und ich bin froh, jene eines besseren belehren zu können.

Karten für Abendveranstaltung sichern

Das Engagement für den Oschatzer Carnevalsclub bescherte mir in den zurückliegenden Monaten Momente, die ebenso aus diesem Jahr in Erinnerung bleiben werden. Sei es, dass ich gefragt wurde, weshalb ich dem Verein nicht schon zehn Jahre eher beigetreten sei, einige erstaunte Gesichter aus meinem Bekanntenkreis am Rande eines Umzugs in Strehla, die mich im Kostüm einer grauen Maus erkannten, oder die nicht ganz ernst gemeinte Frage einer Besucherin bei einer Veranstaltung im Thomas-Müntzer-Haus einige Wochen nach dem Karneval, ob ich mich denn, wie beim Männerballett, heute wieder meines Oberteiles entledigen würde. Es sind diese Momente, die die Vorfreude auf die nächste Saison steigern und mich in meiner Absicht bestärken, etwas in Oschatz auf die Beine zu stellen – damit es das nächste Mal nicht wieder heißt „Hier ist ja nichts los“ oder „Es sind immer nur die Gleichen, die was machen“.

Rasende Reporter-Maus in der Bütt: OAZ-Mitarbeiter Christian Kunze. Quelle: Steffen Bahnemann

Der OCC feiert in dieser Saison – Motto „Vom Zentrum bis zum Stadtesrand, die Ozer im Schlaraffenland“. Für die Abendveranstaltung am 23. Februar, ab Acht vor Acht (19.52 Uhr), mit Musik von DJ JPEG und 3 P Eventtechnik, Einlass ab 19 Uhr, im Müntzer-Haus, gibt es Karten im Vorverkauf für 7,99 Euro in der Oschatz-Info (Telefon: 03435 970242), Ria’s Haarstudio Am Forsthaus 14A (Fliegerhorst, Telefon: 03435 926 492) und Zur Krone 49 ( Oschatz, Telefon: 03435 928892) sowie im Concordia-Versicherungsbüro Anke Schöne in Oschatz (Freiherr-vom-Stein-Promenade 10 a, Telefon: 03435 988 766). Abendkasse: 9,99 Euro.

Von Christian Kunze