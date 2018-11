Dahlen

Er hat wieder zugeschlagen. Der Dahlener Carnevals Club (DCC) konnte am Sonnabend mit seinem Heideumzug wieder hunderte Faschingsfreunde in die Heidestadt ziehen. Doch in diesem Jahr gab es einen großen Grund zum Feiern. Der Dahlener Heideumzug kann auf sein 25. Bestehen zurückblicken. „Das macht uns sehr stolz“, donnerte Moderator und Zeremonienmeister Steffen Hennig vom Balkon des Dahlener Rathauses herunter.

„An unserem Jubiläumsumzug haben sich viele Vereine aus der Region beteiligt. Aber wir haben auch Gästen, die von weiter her kommen“, so Hennig. Er konnte die Musiker und Faschingsfreunde aus der Partnerstadt Riedberg begrüßen. Mit dabei waren auch die Faschingspartnervereine unter anderem aus Oschatz, Kühnitzsch, Strehla, Neußen, Sitzenroda und zahlreiche andere Vereine. 30 verschiedene motorisierte Bilder wurden den Gästen des Faschingsumzuges geboten. Sogar die Dahlener Feuerwehrjugend oder die Kinder der Grundschule beteiligen sich am Umzug.

Viele Vereine unterstützen den DCC

Wie es sich bei einem Faschingsumzug gehört, wurde auch nicht mit Bonbons und Süßigkeiten gespart, die flogen gleich händeweise in die Zuschauermenge. Unter dem Motto: „Der Markt ist neu, die Kasse leer, der Egon muss wieder her“, hatte sogar die Olsenbande auf dem frischsanierten Dahlener Marktplatz ihr Comeback.

Der Heideumzug mit seinen 30 Bildern kam bei den Gästen super an. „Ich hatte eine paar Waagen erwartet, aber die 30 Bilder und der etwa einstündige Umzug haben mich wirklich beeindruckt. Das ist eine tolle Leistung, die der Dahlener Carnevals Club da geboten hat“, sagte Hartmut Weise aus Riesa. Karla Kleinschmidt aus Sitzenroda hat in der Vergangenheit schon mehrfach den Heideumzug miterlebt. Sie war der Meinung: „Das ist einer der besten und schönsten Umzüge gewesen, die ich in den vergangenen Jahren gesehen habe.“

Nachdem die Waagen durch die Dahlener Straßen gezogen waren, ging die Party noch weiter. Alle beteiligten Musikformationen gaben auf dem Marktplatz noch ein gemeinsames Ständchen und sorgten für echte Faschingsstimmung auf dem frisch gepflasterten Marktplatz. Mit dem Heideumzug ist die Faschingslaune in Dahlen erst einmal beendet. Erst im kommenden Jahr ab dem 16. Februar geht es mit Feiern und Festsitzungen des DCC weiter.

Von Hagen Rösner