Naundorf investiert in diesem Jahr 400 000 Euro in die Schlossschule Hof

Naundorf. Zwei Schlösser und zwei Bundesstraßen – nein, das ist keine Stadt, sondern „nur“ die Gemeinde Naundorf. In einem der Schlösser in Hof haben Bürgermeister Michael Reinhardt (parteilos) und die Verwaltung ihren Sitz. Dort gab er der Oschatzer Allgemeine unter anderem über die Vorhaben im anderen Schloss Auskunft.

Herr Reinhardt, die Gemeinde Naundorf ist 24 Jahre jung, hat also noch keinen Grund zum Feiern. Aber der Ort Naundorf feiert. Was kann die Kommune dazu beitragen

Zum Jubiläum 775 Jahre Naundorf hat sich ein Verein gegründet, der sehr engagiert arbeitet. Inzwischen gibt es für die Festwoche vom 2. bis 10. Juni ein Rahmenprogramm. Unser Ziel als Kommune ist es, bis dahin den Fußweg vom Platz des Friedens bis zur Zeichaer Straße gebaut zu haben. Der Landkreis hat signalisiert, in diesem Jahr die Ortsdurchfahrt zu erneuern. Ob das vor dem Fest passieren soll, entzieht sich meiner Kenntnis. Wir planen noch ein paar kleinere Projekte: Arbeiten im Park, auf dem Spielplatz sowie am Dorfteich.

An der Naundorfer Sporthalle sollte ein neues Vereinshaus entstehen...

Dieses Projekt liegt erst einmal auf Eis. Uns liegt jetzt der Fördermittelbescheid für den Abriss der alten Verkaufsstelle vor, die ja schon als Vereinshaus im Gespräch war, was aber ein zu teures Projekt wäre. Da wollen wir aber erst nach der Festwoche aktiv werden, denn in dieser Zeit soll dort eine Fotoausstellung stattfinden.

Eines der beiden Schlösser in der Gemeinde beherbergt die Grundschule Hof. Dort hatte die Gemeinde wegen der Brandschutzbestimmungen investieren müssen. Sind Sie damit fertig?

Mit dem Brandschutz an sich fast, mit der Schule insgesamt noch lange nicht. Wir wollen dort in diesem Jahr mindestens 400 000 Euro einsetzen. Die Dachdecker- und Holzarbeiten sowie die neuen Fenster sind bereits ausgeschrieben. Die Gemeinde wendet alle Mittel, die sie über das Programm „Brücken in die Zukunft“ erhält, für den Schulstandort auf. Wenn wir mit den ausgeschriebenen Arbeiten fertig sind, hoffen wir, ins nächste Programm des Schulhausbaus hineinzukommen. Wir brauchen noch einmal über eine Millionen Euro, können aber auch auf stabile Schülerzahlen verweisen.

Welche Investitionen – außer denen in Naundorf und Hof – stehen in diesem Jahr noch an?

Ich hoffe, dass es mit dem Breitbandausbau vorangeht. Der Kreistag hatte den Landrat zur Auftragsvergabe ermächtigt. Ein Ergebnis ist mir da noch nicht bekannt. Spannend für uns als Gemeinde ist dabei, ob der Freistaat tatsächlich den kommunalen Anteil bei der Finanzierung übernehmen wird. Je nach Ausbaustandard sprechen wir hier von 30 000 bis 300 000 Euro. Einwohner, die bei passenden Voraussetzunge das Home office nutzen könnten und Unternehmen fragen hier öfter nach dem Stand. Das müssen wir ernst nehmen. Ein weiteres wichtiges Vorhaben – auch in Hoheit des Landkreises – ist der Ausbau der Ortsdurchfahrt Gastewitz. Meine Kenntnis nach sind die Planungen dafür abgeschlossen und es soll auch schon mit den Grundstückseigentümern verhandelt worden sein.

Apropos Straße, wollen wir uns überhaupt über die B 169 unterhalten?

Ach, wissen Sie, ich bin seit 24 Jahren im Amt und die Straße spielt dabei schon lange eine Rolle. Ich will sie ja nicht mit dem BER vergleichen. Aber sie ist ebenso ein Beweis dafür, wie große Vorhaben an den Leuten vor Ort vorbei geplant werden und man damit auf der Nase landet. Zurzeit – und das schon ziemlich lange – arbeitet das zuständige Amt wohl an den Stellungnahmen zu den Einwendungen, die es auf die Auslegung der Pläne gab. Meiner Meinung nach wäre man damit längst fertig, wenn sich die Einwände leicht und rechtssicher aus der Welt schaffen ließen.

In Dresden wurde nach dem Rückzug des Ministerpräsidenten die Regierung umgebildet, in Berlin wurde lange sondiert und nun wird vielleicht ein neuer Koalitionsvertrag ausgehandelt. Kann sich die Gemeinde davon etwas erhoffen oder muss sie etwas befürchten,wie zum Beispiel beim Thema Schule?

Ich glaube nicht, dass die Landesregierung nach dem von ihr gefeiertem „großen Wurf“ des Schulgesetzes dort noch einmal rangeht. Ich würde mich da gern überraschen lassen, auch was das Thema Bildung insgesamt angeht. Über Segnungen aus Berlin brauchen wir nicht weiter sprechen.

Sie erwarten also nicht, dass jemand die Worte des Bundespräsidenten von der zu großen Ruhe in einigen ländlichen Gebieten aufgreift und den ruhigen Orten mehr Aufmerksamkeit widmet?

Darüber möchte ich nicht spekulieren. Und so ruhig ist es hier gar nicht. Dafür sorgen viele ehrenamtlich engagierte Bürger in Vereinen und Feuerwehren. Wir unterstützen sie dabei, so gut wir können. Vielleicht ist deshalb der Bevölkerungsschwund nicht mehr so stark wie früher. So lange hier noch junge Leute bauen wollen und Familien nach Plätzen in den Kindertagesstätten fragen, kann das Leben im ländlichen Raum nicht so übel sein. Hinzu kommt bei uns, dass die Mittelzentren nicht weit weg sind. Toll wäre es noch, wenn sie auch mit dem Bus leichter und häufiger zu erreichen wären.

Also fast keine Sorgen in der Gemeinde Naundorf?

Doch. Wenn sich die Politik des Landes nicht ändert, machen wir uns durch unsere Kindertagesstätten kaputt. Die Politik darf nicht nur Ansprüche garantieren, sondern müsste dazu auch die Rahmenbedingungen schaffen. Von unserem Haushalt, der pro Jahr ein Volumen von rund 3,5 Millionen Euro hat, wenden wir etwa eine Millionen für die Kitas auf – Tendenz steigend.

Hat die Kommune deshalb Sorgen mit dem Haushalt?

Nein. Nein, aber wir leben von der Substanz. Das liegt daran, dass wir keine Abschreibungen erwirtschaften und es auch nicht tun müssen, weil der Freistaat immer wieder an den Vorschriften zu den kommunalen Haushalten dreht. Mein Ziel war immer, dass die Gemeinde schuldenfrei ist, wenn ich aufhöre. Das werden wir zum Jahresende schaffen – also vorfristig.

Von Axel Kaminski