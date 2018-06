Naundorf

Seit kurzem hat die Straße der Einheit einen Fußweg, ein neues Buswartehäuschen und zahlreiche Parkflächen. Diese waren am Wochenende voll belegt. Da die Naundorfer gut zu Fuß sind, dürften die vielen Autos in der Ortsmitte ein Indiz dafür sein, dass das Programm zur 775-Jahr-Feier viele Gäste von außerhalb anlockt.

Ein Fest auf breiten Schultern

„Ich denke, dass wir mit Hilfe von Firmen aus der Region und weiteren Sponsoren, dank der Unterstützung der Gemeinde und vor allem wegen des Engagements und der Initiativen vieler Vereine und Bürger ein anspruchsvolles Programm auf die Beine stellen konnten“, sagte Roland Paul vom Förderverein „775 Jahre Naundorf“. Die Arbeit zum Vorbereiten und Durchführen der Festwoche seien auf viele Schultern verteilt. Neben der Eröffnung und dem Filmabend am Freitag waren die offene Sachsenmeisterschaft im Sensenmähen und das Kinderfest am Sonnabend die ersten Höhepunkte der Festwoche. Insgesamt 45 Starter stellten sich der Aufgabe, ein 40 Quadratmeter großes Stück Wiese zu mähen. Mancher Hauseigentümer und Kleingärtner dürfte Mühe haben, die dabei vorgelegten Zeiten mit seinem Rasenmäher oder -trimmer zu unterbieten. Allerdings ist Zeit nicht alles.

Der Starter, der mit der Sense in 1:19 Minuten durch seine Parzelle ging, hielt am Ende keine Trophäe in der Hand. Schließlich gab es neben den Zeitnehmern noch eine strenge Jury. Die Damen und Herren sahen genau hin, ob wirklich alles zu Kaninchen- oder Pferdefutter verarbeitet war, was auf der Parzelle stand. In den Einzelkonkurrenzen blieb nur ein Titel in der Region: Katrin Buggisch aus Mannschatz gewann bei den Damen. Der Thüringer Benito Ruschke siegte bei den Jugendlichen, Alexandra Majersko aus der Slowakei bei den unter 14-Jährigen. Die „Königsklasse“ der Männer unter 60 Jahre entschied Nico Butzer für sich. Der junge Mann aus Baden-Württemberg ist hier kein Unbekannter. Er startet schon vor vier Jahren bei der WM in Salbitz und wurde – damals noch in der Jugendklasse – Sechster. Bei der reiferen männlichen Jugend ging der Titel ebenfalls in den Südwesten: an Gerhart Rickert von den Murrtaler Sensenmähern.

Sachsen-Teams siegen

In den Mannschaftswettbewerben gab es anschließend sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen Siege für die Teams Sachsen I. Während die Wiese unterhalb des Festplatzes Schnitt für Schnitt gekürzt wurde, eröffnete Denny Birndt auf dem Spielplatz das Kinderfest. Dank einer großzügigen Förderung – aber immer noch mit hohem finanziellem und körperlichem Eigenanteil – konnte der Verein rund 15 000 Euro in den Spielplatz investieren. Dafür wurden eine Reihe von Spielgeräten aufgearbeitet, eine Seilbahn, ein Tor zum Klettern und ein Dreierreck neu angeschafft und aufgebaut. Neben dem Engagement der Vereinsmitglieder sowie der Hilfe aus dem Dorf und der Agrargenossenschaft unterstrich er die Unterstützung, die die Gemeinde bei diesem Projekt gewährt hatte.

Von Axel Kaminski