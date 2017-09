Naundorfer Kinder lassen ihre Drachen steigen

Naundorf. Das Nachbarfeld ist abgeerntet. Die den Weg über den „Hetzeberg“ säumenden Bäume haben begonnen, ihr Laub bunt zu färben. Beides sind Zeichen dafür, dass der Herbst begonnen hat. Und Herbstzeit ist auch Drachenzeit. Deshalb hatte der Naundorfer Heimatverein am Samstagnachmittag große und vor allem kleine Leute zu einem Drachenfest auf der Wiese nahe dem „Hetzeberg“ eingeladen. Und dies hat bei den Naundorfern Tradition. „Seit 13 Jahren gibt es das Fest“, erklärt Vereinsvorstand Denny Birndt. Davor habe es eine Zeit der Unterbrechung gegeben. „Aber eigentlich ist das ein fester Programmpunkt in unserem Jahreskalender, seit der Vereinsgründung“, ergänzt Volker Buschmann.

Bastel- vor Flugspaß

Tische und Bänke sind längst von den fleißigen Helfern aufgestellt, ein Stand zur Bewirtung mit Getränken und sieben selbst gebackenen Kuchen von Vereinsfrauen aufgebaut. Als die ersten Gäste eintreffen, da weht pünktlich auch der erste noch etwas ruhige Windzug über das Areal. Das freut besonders die Kinder, die ihre bunten Drachen mitgebracht haben. Wer bisher noch keinen hat, dem kann geholfen werden, denn die Organisatoren haben auch an diese Mädchen und Jungen gedacht. Allerdings muss vor dem Flugspaß etwas Fleiß aufgebracht werden. Am Basteltisch können Drachenmodelle bunt gestaltet werden.

Celina hat Zeit investiert, eine Landschaft und einen Teil eines Dorfes auf ihren Drachen gemalt. Als sie fertig ist, weht auch mehr Wind und zum ersten Mal an diesem Nachmittag steigen am Himmel nahe Naundorf die Drachen empor, steigen scheinbar vor Freude immer höher hinauf und tanzen. Bei den ganz Kleinen muss allerdings mancher Vati helfen. Aber das macht nichts, denn auch als Erwachsener kann man Freude am Drachensteigen und Basteln haben.

Knüppelkuchen nach dem Drachensteigen

Das zeigt sich auch später noch beim Drachenfest. Die älteren Vereinsmitglieder und Gäste schauen dem Treiben amüsiert zu. Langeweile kommt so nicht auf. Und es gibt viele Gelegenheiten an diesem Nachmittag, mal wieder das Neueste aus der Nachbarschaft, dem Dorf, dem Verein auszutauschen. Später wird auch noch Holz in der Feuerschale angezündet, damit die Kinder Knüppelkuchen backen können, denn wer stundenlang über die Wiese läuft, um seinen Drachen fliegen zu lassen, der wird auch hungrig.

Von Bärbel Schumann