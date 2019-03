Naundorf

Eine Woche vor der öffentlichen Ratssitzung am Donnerstag war der Haushalt 2019 bereits gründlich hinter geschlossenen Türen vorberaten worden. Deshalb gab es erstens kaum noch Diskussionsbedarf seitens der Gemeinderäte und kam zweitens Bürgermeister Michael Reinhardt (parteilos) ganz gut ohne Unterstützung von Kämmerin Marion Lehmann, die gerade Urlaub hat, aus.

Der Bürgermeister erläuterte, dass die Kommune im Ergebnishaushalt mit Erträgen in Höhe von 3 668 700 Euro plant. Die Ausgaben in diesem Planteil lägen knapp 30 000 Euro darüber. Das ergebe sich daraus, dass die Gemeinde ihre Abschreibungen nicht komplett erwirtschaften könne. Diese beliefen sich allerdings auf fast 380 000 Euro. Der nicht erwirtschaftete Anteil schmälere das Basiskapital der Gemeinde, das bei rund neun Millionen Euro liege.

Investitionen in Feuerwehr , Bauhof und Schule

Im Finanzhaushalt plant Naundorf mit Einzahlungen in Höhe von rund 3,46 Millionen Euro, plant aber lediglich Ausgaben von knapp 3,3 Millionen Euro. Darunter sind Investitionen im Volumen von zirka 490 000 Euro. Ein Schwergewicht ist dabei die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr. Für dessen Kauf sind 50 000 Euro bei einer Förderung in Höhe von 22 000 Euro eingeplant. Ein Bauhoffahrzeug für 13 500 Euro sowie zwei Whiteboards – interaktive Tafeln – für die Grundschule zum Preis von insgesamt 12 000 Euro sind die beiden nächstgrößeren geplanten Anschaffungen. Angesichts der Einigung des Bundes mit den Ländern bei Digitalpakt für die Schulen sei aber noch nicht klar, ob die Gemeinde hier wirklich einen Eigenanteil von 3000 Euro aufbringen müsse oder ob an dieser Stelle noch Mittel frei würden.

Die größte Investition mit 350 000 Euro bei einem Eigenanteil von 160 000 Euro ist die Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung in Hof. „Da die Envia beabsichtigt, ihr Freileitungsnetz durch Erdkabel zu ersetzen, sind wir gezwungen, anstelle der bisher gemeinsam genutzten Masten eine neue Lösung zu finden“, erläuterte Michael Reinhardt.

200 000 Euro für Werterhaltung

Außerdem plant die Gemeinde Naundorf, im laufenden Jahr deutlich über 200 000 Euro für Werterhaltung auszugeben. Dazu gehören unter anderem der barrierefreie Umbau von Haltestellen sowie die Unterhaltung von Gräben, für die es Fördermittel gibt. Ohne Förderung soll für rund 17 000 Euro die Beleuchtung in den Ortschaften Casabra und Salbitz erneuert werden.

Der Bürgermeister bezeichnete den Haushalt 2019 als „Übergangshaushalt“. Er lasse dem im Mai zu wählenden neuen Gemeinderat noch einigen Spielraum. So sei zum Beispiel die Investitionspauschale des Landes noch nicht konkret verplant.

Niedrige Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde sinke zum Jahresende auf sechs Euro. Gleichzeitig habe die Kommune geförderte Maßnahmen im Umfang von 314 000 Euro vorfinanziert, warte aber noch auf deren Auszahlung.

Von Axel Kaminski