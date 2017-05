Erfolgsgeschichte in der Region: Seit acht Jahren ermöglicht Gasversorger Mitgas Grundschülern Natur zum Anfassen. Gemeinsam mit Partnern wie der Ökologischen Station des Umweltvereins Grüne Welle in Naundorf lernen so Generationen von Jungen und Mädchen die Natur kennen, die sie umgibt. Am Mittwoch war Projektauftakt.