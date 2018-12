Naundorf

Bühne frei für Hutmacher, Herzkönigin und Co.: Die wunderbar verrückten Figuren aus Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“ sind in diesem Jahr die Vorbilder für das Weihnachtstheater der Evangelischen Werkschule in Naundorf. Wie in den vergangenen Jahren auch inszenieren die Schülerinnen und Schüler das Stück nach der Buchvorlage gemeinsam mit Theaterpädagogin Jacqueline Ziegeler-Jentzsch aus Döbeln. Unterstützt werden sie von Schulleiterin Heike Bollmann und Christine Tappendorf.

Zwei Aufführungen

Kostüme, Kulissen und Technik liegen weitgehend in Schülerhand. Die monatelangen Vorbereitungen seit Schuljahresbeginn münden ab Montag in einer Projektwoche, die gänzlich dem Theater gewidmet ist. Dann wechseln die Akteure für ihre Proben von der Aula in die Naundorfer Turnhalle. Dort wird das Stück am letzten Schultag vor den Ferien zwei Mal aufgeführt – vormittags für die Schulen und Kindertagesstätten der Region, am frühen Abend für alles übrige interessierte Publikum. Auch jene, die die Vorlage schon kennen, dürfen gespannt sein, denn die Werkschüler haben sich einige Variationen erlaubt.

Alice im Wunderland: Donnerstag, 20. Dezember, 10 und 17 Uhr, Turnhalle Naundorf, Eintritt frei

Von Christian Kunze