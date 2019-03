Liebschützberg

Am Dienstag wurden im Gemeinderat mögliche Projekte zur Ausweisung von Bauland diskutiert. Die Nachfrage konzentriert sich auf die Ortsteile Ganzig und Wellerswalde, so dass man sich in der Betrachtung der Möglichkeiten auf diese Orte beschränkte.

Die Gemeinde müsse zur Kenntnis nehmen, dass die in Wellerswalde angebotenen Bauflächen gegenüber dem Gasthof auf wenig Interesse stoßen, konstatierte Bürgermeister David Schmidt (parteilos) bereits im Februar im Technischen Ausschuss. Einer Einwohnerin, die nach Baugrundstücken auf dem ehemaligen Sportplatz gefragt hatte, erläuterte er, dass für die Erschließung von Baugebieten bis zu 10 000 Quadratmeter weniger Hürden zu nehmen seien als bei größeren Vorhaben. Diese einfachere Verfahrensweise wird aber nicht greifen.

Baugebiet muss größer werden als der Sportplatz

Der Bürgermeister schilderte den Gemeinderäten die Sicht der Raumordnungsbehörde beim Landratsamt. Nach deren Maßgabe müsste das Baugebiet an den Ortskern anschließen. Demnach wäre nicht nur der gemeindeeigene Sportplatz als Baugebiet auszuweisen, sondern die gesamte Fläche zwischen der bestehenden Bebauung. Das sind stolze 20 000 Quadratmeter. Ein „Großprojekt“ nannte das der Bürgermeister. Tenor in der Diskussion war, dass man mit einer solchen Fläche einige Zeit die Bauanfragen bedienen könnte. Fraglich ist allerdings, ob die privaten Eigentümer bei der Entwicklung der Flächen mitwirken.

Engagement der Eigentümer entscheidet über Standort des Wohngebietes

Fehlende Verkaufsbereitschaft sorgt nach Angaben des Bürgermeisters dafür, dass sich auf den beiden im Flächennutzungsplan als Wohnbaustandorte ausgewiesenen Arealen in Ganzig nichts tut. Eine Alternative wäre, diese Gebiete aufzuheben, und gegenüber der vorhandenen Bebauung an der Straße Siedlung Neubauten zuzulassen. Diese Variante bevorzugen die Räte gegenüber einem Baugebiet entlang des Oschatzer Weges zwischen Mittelweg und Siedlung.

„Der Haushalt der Gemeinde gibt nur Planungen für Ganzig oder Wellerswalde her“, betonte David Schmidt. Nun soll die Einstellung der Eigentümer zu diesen Plänen sondiert werden, um dann zu entscheiden, welches der Gebiete in Angriff genommen wird.

Von Axel kaminski