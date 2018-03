Neue Abwasserkanäle für Oschatzer Oststraße

Oschatz. Im dritten Anlauf konnte es nun endlich losgehen: Die Witterung verzögerte zuletzt den Start der Kanalbauarbeiten in der Oschatzer Oststraße. Seit dieser Woche nun ist das Team der ADW Ingenieurtiefbau GmbH mit Sitz im Liebschützberger Ortsteil Gaunitz dort aktiv.

Kosten: Knapp 600 000 Euro

Vergeben wurde der Auftrag bereits im Dezember vergangenen Jahres. Der Abwasserverband Untere Döllnitz investiert hier als Auftraggeber in den kommenden Wochen knapp 600 000 Euro.Rund um die Oststraße, in benachbarten und abzweigenden Straßen, ist in den vergangenen Jahren viel im Abwassernetz erneuert worden, nun geht es hier weiter. Voraussichtlich bis November werden die Bauarbeiten andauern – gutes Wetter vorausgesetzt. Während dieser Zeit ist die Straße gesperrt, es wird in Abschnitten gebaut.

Gartenanlage wird mit angeschlossen

Die Zufahrt zur Agentur für Arbeit ist eingeschränkt, umgeleitet wird der Verkehr über den Arthur-Moritz-Weg. Neu verlegt werden 537 Meter Mischwasserkanal und 388 Meter Regenwasserkanal. Gleichzeitig sollen zwei kleine Stichstraßen, die zur benachbarten Kleingartenanlage führen, mit an den Kanal angeschlossen werden, so der Verband.

Von Christian Kunze