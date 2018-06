Clanzschwitz

Es gab am Dienstagabend doch keinen Schlussakt zur Biogasanlage in Zaußwitz. Zwar stand ein Beschluss über das Aufstellen eines Bebauungsplan für die seit sieben Jahren betriebene Anlage auf der Tagesordnung, doch die Gemeinderäte verwiesen diese Angelegenheit in den Verwaltungsausschuss.

Er sei mit einer festen Meinung zu seinem Votum zur Sitzung gekommen, bekannte Aron Höptner (CDU) kurz vor der Abstimmung. Nun sei er stark hin und her gerissen. Schließlich habe er als Rat korrekt und zum Wohle der Gemeinde zu entscheiden. Ähnlich äußerte sich Ronny Schimpke (SV Borna), der dann den Antrag auf den Verweis in den Ausschuss stellte. Das überraschende „Winken mit dem Geldbeutel“ durch die Eigentümer der Anlage sollte gründlich ausdiskutiert werden.

Neue Angebote des Anlageneigentümers

Zuvor hatte Daniel Kruckelmann als Vertreter der Energielenker BGA Drei GmbH, die die Zaußwitzer Anlage einst von der insolventen Agri-capital übernommen hatte, die Historie dieses Fall dargestellt. Er dankte dem Bürgermeister und den Räten dafür, nach den Präsentationen im Dezember 2017 und im Mai erneut die Position des Unternehmens erläutern zu dürfen. Anders als im Mai sprach Kruckelmann davon, dass die Eigentümer eine Stilllegung der Anlage vermeiden wollten. Im Mai hatten die Vertreter des Landratsamtes bereits einen Termin für den Bescheid zur Stilllegung genannt, wenn kein rechtskonformer Zustand hergestellt werde. Dieses Problem steht im Raum, weil die Anlage als sogenanntes privilegiertes Vorhaben errichtet wurde. Das heißt, dass ein Landwirt im Außenbereich eine Anlage betreibt, die er hauptsächlich mit Stoffen aus seinem Unternehmen „füttert“. Betreibt jemand anderes, zum Beispiel ein Wirtschaftsunternehmen wie die Energielenker, solch eine Anlage, ist dafür im Außenbereich ein Bebauungsplan erforderlich. Als Torsten Kühne im vergangenen Jahr dem Landratsamt mitteilte, dass er keinen Einfluss auf die konkrete Betriebsführung und die Einhaltung der Prüf- und Wartungsintervalle habe, setzte das Amt ein Anhörungsverfahren in Gang und forderte das Aufstellen eines Bebauungsplanes. Das wollten die Gemeinderäte nicht so einfach in Gang setzen, weil sie befürchteten, dass die Anlage nun von einem Unternehmen in der Ferne fremdgesteuert werde.

Vorteile für die Gemeinde in Aussicht gestellt

Daniel Kruckelmann zählte am Dienstagabend die Vorteile auf, die solche ein Planverfahren für die Betreiberfirma und für die Gemeinde haben könnte. Dabei kam die Möglichkeit zur Sprache, einen städtebaulichen Vertrag abzuschließen. In diesem Rahmen würde sich die Firma verpflichten, die Anlage im Rahmen einer Gesellschaft zu betreiben, die ihren Sitz in Zaußwitz hat. Damit bliebe die Gewerbesteuer in der Gemeinde. Außerdem würde die Firma einmalig 40 000 Euro für die bisherige Nutzung der kommunalen In-frastruktur zahlen. „Für jedes weitere Jahr zahlen wir 5000 Euro. Schließlich fahren wir in der Erntezeit durchaus mit schwerem Gerät auf Ihren Straßen“, bot Daniel Kruckelmann an. Diese „weiteren Jahre“ könnten sich auf 23 summieren, was 115 000 Euro für die Gemeindekasse entspräche. Die Energielenker sehen bei einem erfolgreichen Planverfahren die Chance, bis 2041 Planungs- und Investitionssicherheit zu haben. Das bereits im Dezember angebotene Konzept für die Nutzung von Wärme aus der Biogasanlage wäre für die Gemeinde kostenlos. Das Unternehmen würde den normalerweise kommunalen Eigenanteil eines solchen Papiers übernehmen.

Von Axel Kaminski