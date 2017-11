Neue Bäume für die Staatsstraße 28 bei Bornitz

Bornitz. Vor fast genau einem Jahr wurde die Staatsstraße zwischen Bornitz und Riesa-Canitz nach mehrmonatiger Sperrung für den Verkehr freigegeben. Zwischen dem Liebschützberger Ortsteil und der Kreisgrenze erhielt sie durch den Ausbau neben einer glatten Oberfläche vor allem eine durchgängig den Standards entsprechende Fahrbahnbreite. Ganz abgeschlossen ist das Projekt „S 28, Ausbau östlich Bornitz“ jedoch noch nicht.

Baumlos seit Ende 2014

Im November 2014 waren zwischen der Kreisgrenze und dem Bornitzer Ortseingang die letzten der einst über 40 Birnbäume sowie eine Eiche gefällt worden. Das waren nach die ersten Vorbereitungsarbeiten für den Straßenbau, nachdem die Landesdirektion acht Monate zuvor das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen hatte.

Die damalige stellvertretende Pressesprecherin der Behörde Jana Klein teilte zu jener Zeit mit, dass als Ausgleichsmaßnahme 157 Birnbäume neu zu pflanzen sind. „Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, werden die Bäume abschnittsweise und einseitig gepflanzt und sollen auf einem durchgehenden, zwei Meter breiten Grünstreifen wachsen“, sagte sie der Oschatzer Allgemeinen.

Angebote werden derzeit ausgewertet

Diese Arbeiten stehen nun bevor. „Die Baumpflanzungen für die Maßnahme ’S 28, Ausbau östlich Bornitz’ wurden ausgeschrieben und befinden sich derzeit in der Angebotswertung“, erläuterte Isabell Siebert, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. Die Auftragserteilung sei im November vorgesehen. Sollten es die Witterungsbedingungen zulassen, würden die Leistungen noch in diesem Jahr zur Ausführung kommen. Ein Termin könne jedoch noch nicht benannt werden.

Dass die Bäume nicht mehr so wie früher am Straßenrand stehen werden, ist der „Empfehlungen zum Schutz vor Unfällen mit Aufprall auf Bäume“ (ESAB) und der Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS) geschuldet. In diesen Vorschriften werden Bäume, deren Stammumfang größer als 25 Zentimeter ist, vordergründig als Verkehrshindernisse betrachtet. In diesen Regelwerken sind Mindestabstände der Bäume vom Fahrbahnrand empfohlen – abhängig von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und davon, ob es eine Böschung gibt oder nicht. Dichter ran an die Straße dürfen die Bäume dann, wenn eine Leitplanke sie von den Autos fernhält.

Von Axel Kaminski