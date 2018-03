Neue Berufsausbildung in Oschatz: Verkauf im Internethandel

Immer mehr Menschen kaufen via Internet ein. Entsprechend steigen die Anforderungen an den Geschäftszweig. Die Industrie- und Handelskammer und Wirtschaftsvertreter reagieren – ab August 2018 gibt es den Ausbildungsberuf für Kaufleute im Internethandel (E-Commerce). Erwerben können Azubis den Abschluss in Oschatz.