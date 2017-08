Neue Brücke zum Wasserschloss Leuben: Oschatz investiert in Baudenkmal

Die Stadt Oschatz saniert die Mühlgrabenbrücke am Leubener Schloss. Nach Abstimmungen mit der Denkmalschutzbehörde konnte das Vorhaben in Angriff genommen werden. Die Instandsetzung kostet 123 000 Euro und wird vom Freistaat gefördert. Nach der Erneuerung nimmt der Landkreis eine weitere Baustelle im Ort in Angriff.