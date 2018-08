Naundorf

In der Ratssitzung am Donnerstag gab Bürgermeister Michael Reinhardt (parteilos) bekannt, dass Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen drei Jahre nach der Schließung sein 7,28 Hektar großes Gelände in Hof verkauft habe. Edeka hatte nach dem Bau eines neuen Lagers in Berbersdorf die Aktivitäten seiner Standorte in Hof und Borna dort in unmittelbarer Nähe der A 4 konzentriert. Der Gemeinde ist der Sachverhalt bekannt, weil sie prinzipiell ein Vorkaufsrecht hat. Die Bekanntgabe nicht wahrgenommener Vorkaufsrechte ist ein fester Bestandteil der Naundorfer Ratssitzungen. Wie der Bürgermeister erläuterte, handele es sich beim Käufer um die Logistikzentrum Hof GmbH, womit Hof in Oberfranken gemeint sei. Sitz des Unternehmens sei das sächsische Arnsdorf.

Von Axel Kaminski