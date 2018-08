Oschatz

Bunte Zuckertüten wuchsen am Sonnabend nicht nur an den Bäumen in den Höfen der Grundschulen. Auch in den weiterführenden Bildungseinrichtungen in Oschatz konnten etliche neue Lernende begrüßt werden.

In der Aula der Oschatzer Oberschule fand die dritte Feierstunde in Folge statt. Einen Teil der Dekoration der Schulaufnahmefeiern der Grundschule zum Bücherwurm konnten die Pädagogen der Härtwigschule wieder verwenden. Denn Schulleiterin Kerstin Wasiak hatte in einer großen Zuckertüte eine Handvoll Wünsche für die Neuankömmlinge zusammen gepackt. Die Fünftklässler Robin, Fritz, Alena und Evi sprachen sie ins Mikrofon – und hatten ihren ersten großen Auftritt vor Publikum in der Aula. In vier Klassen lernen in der Bahnhofstraße künftig 99 Neue. „Den 100. hätten wir gern noch gehabt, aber es hat nicht sollen sein“, so Schulleiterin Kerstin Wasiak.

Talente entfalten

Sie machte die künftigen Oberschüler mit dem Schulgeist des Hauses vertraut – und mit der Tatsache, dass sie in einem mehr als 130 Jahre alten Gebäude ein- und ausgehen. „Als die Schule gebaut wurde, pflanzten die Verantwortlichen auf dem Hof Bäume. Sie sind Wächter über euren Schulalltag. In der Grundschule habt ihr das Rüstzeug zum Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt. In der Oberschule erfahrt ihr jetzt, warum die Blätter am Baum grün sind und nicht etwa blau. Ihr lernt, warum ihr einen Schatten werft, wenn ihr in der Sonne steht und ihr lernt, wie ihr euch richtig für euren Lieblingsberuf bewerbt. Überhaupt entfaltet ihr hier die Talente, die euch zeigen, welcher Beruf zu euch passt“, sagte die Schulleiterin in ihrer Eröffnungsrede.

Schwungvoller Start

Die Oberschule Robert Härtwig startet mit einem nagelneuen Chemiekabinett in das Schuljahr, am Fahrstuhl wird noch gearbeitet. Aus diesem Grund bleibt ein Teil des Schulhauses gesperrt, auch die Bibliothek können die Kinder vorerst aus diesem Grund noch nicht nutzen.

Zugang zu gedrucktem Wissen haben die Schüler des Thomas-Mann-Gymnasiums im Keller Dank der Stadtbibliothek. Bevor es ans Seiten wälzen ging, bescherte Kompetenzentwicklerin Larissa Melzig den 95 neuen Fünftklässlern und allen übrigen Gymnasiasten einen Auftakt der etwas anderen Art. „Als Resultat einer gemeinsamen Konferenz von Lehrern und Schülern wurde Ende des vergangenen Schuljahres herausgearbeitet, wie wir noch mehr Freude am Lernen entwickeln können. Ein Teil davon ist ein gemeinsamer Beginn, der nicht im Klassenzimmer stattfindet“, so Schulleiterin Marion Müller. Nach Stationsbetrieb in der Stadt und auf dem Schulgelände sammelten sich alle im Hof. Dort konnte sich jeder Schüler mit seinem Namen auf einem Plakat verewigen – als Teil der Schulgemeinschaft. Im Anschluss war Tanzen, Musik hören, Wasserbombenzielwerfen oder einfach nur quatschen möglich. Ebenfalls vorgestellt wurden drei neue Lehrkräfte.

Neuer Ausbildungsberuf

Einen neuen Ausbildungsberuf bietet das Berufliche Schulzentrum Oschatz ab diesem Jahr an. 17 Azubis bestreiten die schulische Ausbildung als Kaufleute im E-Commerce (Internethandel). Aber auch Maler und Lackierer, Verkäufer, Kaufleute im Groß- und Einzelhandel und Gymnasiasten in der Wirtschafts- und der Ernährungswissenschaft gehören zu den insgesamt 160 neuen Auszubildenden des BSZ. Schulleiterin Marina Schwarzbach zeigt sich besonders stolz, damit jungen Menschen in der Region eine Perspektive bieten zu können.

Von Christian Kunze