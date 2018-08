Schweta

Im Mai hatte Stefanie Schwaiger an dieser Stelle öffentlich gemacht, dass sie den Posten der Geschäftsführung der evangelischen Grundschule „Apfelbaum“ abgeben wolle. Am Donnerstag trat ihre Nachfolgerin den Dienst an.

„Es gab fünf ernsthafte Bewerbungen“, erläutert Stefanie Schwaiger. Die Wahl fiel auf Anja Schüler. Die Mutter dreier schulpflichtiger Kinder ist in Cavertitz zuhause. Die Verwurzelung in der Region sei einer der Gründe, weshalb man sich für die 45-Jährige entschieden habe. Sie habe bereits unter Beweis gestellt, dass sie beruflich ein vielfältiges Aufgabenspektrum abdecken könne. „Wir sind ein kleiner Betrieb, in des es keine breite Leitungsebene mit Personalmanager, Jurist und Marketingchef gibt. Das muss hier eine oder einer alles allein bewerkstelligen“, schildert Stefanie Schwaiger die Herausforderung.

Anja Schüler war zuletzt in der Wohnungswirtschaft tätig und hat Erfahrungen als Sozialarbeiterin. Gerade diese Erfahrung möchte sie in ihrer neuen Aufgabe vertiefen. „Zunächst muss ich mich in die hier anstehenden Aufgaben hineinfinden“, erklärt die Cavertitzerin. Vereinbart sei eine dreimonatige Einarbeitung durch Stefanie Schwaiger. Dadurch soll sie befähigt werden, den Alltag und die spezielleren Herausforderung der zwei miteinander verflochtenen Firmen – Schule und Hort – mit ihren insgesamt 19 Mitarbeitern zu bewältigen. Als Mutter von Kindern, die die „Apfelbaumschule“ besuchen, ist ihr das Umfeld vertraut und sie selbst keine ganz Unbekannte im Schwetaer Schulhaus.

Von Axel Kaminski