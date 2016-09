Thalheim. Die Döllnitzbahn legte am Mittwoch wegen Bauarbeiten am Bahnübergang in Thalheim eine Verschnaufpause ein. Der Betrieb wurde komplett eingestellt. Ab Donnerstag sollen die Züge allerdings wieder planmäßig rollen. Mitarbeiter der Firma NTG Tief- und Gleisbau aus Breitenworbis wechselten am Mittwoch etwa 75 Meter Schienen aus, die nach Angaben von Lutz Haschke, Prokurist und Eisenbahnbetriebsleiter der Döllnitzbahn GmbH, stark verschlissen waren.

Ab heute sei der Bereich wieder provisorisch befahrbar und soll der noch erforderliche Austausch von Bahnschwellen bei laufendem Betrieb erfolgen. Damit will das Unternehmen sichern, dass der Schülerverkehr ohne Einschränkungen läuft und nicht gestört werde.

„Seit Beginn der Sommerferien Ende Juni sind in diesem in Angriff genommenen Bauabschnitt insgesamt bereits rund 1500 Bahnschwellen ausgewechselt worden“, informierte Haschke gegenüber der Oschatzer Allgemeinen. Er rechnet noch etwa drei Wochen mit den derzeit laufenden Bauarbeiten an der Infrastruktur.

In diesem Jahr investiert die Döllnitzbahn dank umfangreicher Fördermittel eine Summe von rund 700 000 Euro in Bauleistungen wie den Austausch von Schwellen, Schienen und Schotter sowie die Instandsetzung von Durchlässen. Außerdem soll noch eine Brücke in Ordnung gebracht werden. Für das Jahr 2017 rechnet Haschke mit etwa der gleichen Investitionssumme. Der Fördermittelantrag dafür müsse allerdings noch gestellt werden.

Von Heinz Großnick