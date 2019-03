Wermsdorf/Oschatz/Mügeln

Es klingt nach einem Superlativ, es ist aber auch ein Zugeständnis an eine veränderte Zeit: Mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Barbara in Riesa wird Bischof Heinrich Timmerevers persönlich am morgigen Sonntag die gleichnamige Pfarrei neu gründen.

Territorial größte Pfarrei im Bistum wird gegründet

Die bisher eigenständigen Pfarreien Sankt Katharina in Großenhain, Sankt Barbara in Riesa und Sankt Hubertus in Wermsdorf werden dafür aufgelöst und zu der neuen Großpfarrei zusammengeschlossen.

Damit entsteht auf einer Fläche von nahezu 1300 Quadratkilometern die territorial größte Pfarrei im Bistum Dresden-Meißen. Ihr gehören etwa 3200 Katholiken an. Dieser Akt bilde den vorläufigen Schlusspunkt einer notwendigen strukturellen Veränderung in diesen Kirchgemeinden, teilte das Pfarramt Sankt Barbara im Vorfeld mit.

Zahl der Katholiken auf dem Land rückläufig

Während die Zahl der katholischen Christen in Städten wie Dresden oder Leipzig wachse, schrumpften in den ländlich geprägten Gebieten die Gemeinden zum Teil dramatisch. Gemeindereferent Matthias Demmich bestätigt auf OAZ-Anfrage diese Entwicklung: „Die demografische Entwicklung spiegelt sich auch in den Gemeinden wider.“

Während die großen Städte anziehend auf junge Familien wirkten und auch Leute aus dem katholisch geprägten Westteil der Republik anlockten, fehle dieser Zuzug auf dem Land. Der Trend, dass es mehr Beerdigungen als Kircheintritte gebe, werde wohl anhalten, sagt er. Dass die äußere Wahrnehmung der katholischen Kirche zuletzt nicht nur positiv gewesen sei, trage dazu bei.

Allerdings sei die Zahl der Kirchenaustritte relativ konstant niedrig in dem Bereich, den er betreut: Lediglich fünf Menschen wandten sich im vergangenen Jahr von der Kirche ab.

Kirchen und Kapellen bleiben als Gottesdienstorte erhalten

Neben der Überalterung, aber auch fehlenden Priestern und Gemeindereferenten im eigenen Nachwuchs habe eine weitere gesellschaftliche Entwicklung zu dem Entschluss zur Zusammenlegung beigetragen: Auch die Kirche nehme wahr, dass die Welt vernetzter und mobiler geworden sei.

Daher sei die Neugründung kein rein verwaltungstechnischer Prozess, um Kosten und Kräfte zu sparen. Die Distanz, die durch die große Fläche entstehe, werde durch die größere Vernetzung ein Stück weit aufgehoben.

Alle bisherigen Kirchen und Kapellen blieben zudem als Gottesdienstorte erhalten. In Großenhain, Gröditz, Pulsen, Glaubitz, Oschatz, Mügeln und Wermsdorf behielten diese ihr Patronat. Die Pfarrbüros in Großenhain und Wermsdorf werden als Außenstellen des zentralen Pfarrbüros weiter genutzt.

Gemeinden sind stärker gefragt

Ansprechpartner sind Pfarrer Ulrich Dombrowsky, Pfarrer Andreas Eckert sowie Gemeindereferent Matthias Demmich. „Die Gemeindemitglieder sind jetzt stärker gefragt, sich für ein lebendiges Gemeindeleben einzusetzen“, beschreibt Demmich, was das in der Konsequenz heißt.

Daher seien die Gemeinden in die Gespräche zur Reform einbezogen gewesen und es werde versucht, sie, wo es sinnvoll und praktikabel ist, untereinander zu vernetzen. So arbeiten die Jugendgruppen aus Riesa, Wermsdorf und Großenhain bereits seit 2015 verstärkt zusammen.

Neugründung bei festlichem Gottesdienst am Sonntag

Wie das aussehen kann, werde die Festveranstaltung am Sonntag zeigen: Während die Oschatzer sich dort um die Organisation bemühten, engagierten sich die Großenhainer musikalisch und die Wermsdorfer kulinarisch.

Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Barbara, Lessingstraße 9 in Riesa. Die Feier wird auch in den Pfarrsaal übertragen. Anschließend findet ein Neugründungsfest in der Turnhalle Pestalozzistraße statt.

Von Manuel Niemann