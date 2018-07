Calbitz

Der Kran an der Luppa-Brücke in der Böhlaer Straße in Calbitz gehört fast schon zum Ortsbild, immerhin wird das Bauwerk auf der Kreisstraße schon seit dem Winter erneuert. Jetzt befindet sich die Maßnahme aber auf der Zielgeraden: Wie Kreissprecher Peter Stracke informiert, wird am Bauende 31. August festgehalten. In der nächsten Woche soll bereits der Kran abgebaut und mit der Hinterfüllung des Bauwerkes begonnen werden.

Brückenbau an der Kreisstraße zwischen Calbitz und Großböhla. Quelle: Jana Brechlin

Rund 420 000 Euro investiert der Landkreis Nordsachsen in den Neubau der Brücke. Die Kreisbehörde hatte diese Variante damit begründet, dass ein Neubau letztlich günstiger ist als die aufwendige Sanierung des rund 50 Jahre bestehenden Bauwerkes über die Luppa. Mit der damit verbundenen Straßenerneuerung verschwindet auch die Brücke über dem einstigen Mühlgraben.

Mittlerweile ist der Überbau einschließlich der Kappen sowie der Abdichtung darunter fertig, so Stracke. Noch in dieser Woche sollen Arbeiten an der Böschungstreppe, der sogenannten Raubettmulde und der Befestigung unter der Brücke folgen. Wenn nächste Woche der Kran abmontiert wird, erledigt die Baufirma aus Bad Düben die restlichen Abdichtungsarbeiten und bringt das Geländer an. Der komplette Straßenbau werde dann im nächsten Monat erledigt. „Somit kann die Verkehrsfreigabe Ende August erfolgen“, kündigt Peter Stracke an.

Brückenbau an der Kreisstraße zwischen Calbitz und Großböhla. Quelle: Jana Brechlin

Von Jana Brechlin