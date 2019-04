Oschatz

Sie hat eine Länge von zwölf Metern und passt somit gerade so in die Sporthalle, in der die Mitglieder des Oschatzer Turnvereins trainieren. Zweieinhalb Meter ist sie breit. Gerne könnten es noch mehr dieser Matten sein, doch dafür reichen Platz und auch das Geld nicht aus. Es handelt sich dabei um eine spezielle Matte, die aus verschiedenen Schichten besteht, um eine gute Federung zu ermöglichen. Eine ebenso gute Federung, wie diese auch bei Wettkämpfen gegeben ist.

Sponsoring der Firma Mazda Schmidt

Bisher wurde beim OTV auf normalen Matten trainiert. „Für unsere Turner ist diese Matte so wichtig, um die Lernbedingungen zu verbessern und die Wettkampfsituation darzustellen“, erklärt Trainerin Marion Weidemann. Schwungelemente, wie Rondat, Flickflack und Salto können besser trainiert werden. Zum großen Teil wurde die Matte von der Firma Mazda Schmidt finanziert. „ Mazda Schmidt hat 2018 neu eröffnet. Wir haben unsere Gratulanten gebeten, von etwas Blumenähnlichem abzusehen und dafür den OTV zu unterstützen“, sagt Holger Schmidt, der die gespendete Summe verdoppelt und somit einen großen Teil der 4500 Euro teuren Matte zur Verfügung gestellt hat. „Wir sind immer bemüht, soziale Projekte zu fördern. Beim OTV kommt hinzu, dass meine drei Kinder ebenfalls hier turnen.“ Nun können nicht nur sie, sondern auch alle anderen Turner unter idealen Wettkampfbedingungen trainieren.

Von Kristin Engel