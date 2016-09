Mügeln. Lisa Richter hatte im Mai schriftliche, im Juni mündliche Prüfungen und am vergangenen Freitag Zeugnisausgabe in der Leipziger Berufsschule. Jetzt arbeitet sie im Mügelner Rathaus, ist dort aber schon länger bekannt.

„In den Klassenstufen 8 bis 10 habe ich mehrer Schulpraktika absolviert, unter anderem als Einzelhandelskauffrau und Verwaltungsfachangestellte“, erzählt die 19-jährige Mügelnerin. Der Bürojob habe sie mehr gereizt. Ihre Ausbildung nahm sie am 1. September 2013 auf. Seither habe sie die Theorie, die zum Beruf der Verwaltungsfachangestellten gehört, in Leipzig erlernt und die Praxis im Mügelner Rathaus, wo sie während der Ausbildung alle Ämter durchlaufen habe. Derzeit arbeitet sie in der Stadtkasse.

„Wie jede andere Verwaltung müssen wir durch eigene Anstrengungen bei der Ausbildung den Abgängen in den Ruhestand entgegen wirken“, betont Bürgermeister Johannes Ecke. Die Stadtverwaltung habe derzeit 17 Mitarbeiter. Davon würden in den nächsten Jahren fünf in relativ kurzer Zeit aus dem Berufsleben ausscheiden. „Ich bezweifle, dass wir mit Stellenausschreibungen genug geeignetes Personal finden könnten“, betont Ecke. Also werde man im nächsten Jahr einen Lehrling, in den Jahren danach sogar bis zu drei Auszubildende einstellen. Ob man tatsächlich alle künftigen Ruheständler 1:1 ersetzen werde, sei noch nicht klar. „Wir müssen im Blick behalten, wie sich die Bevölkerung und der Verwaltungsaufwand entwickeln“, stellt Johannes Ecke klar. Für ausgebildete Fachkräfte sieht er auch die Perspektive, bei einem Studium Voraussetzungen für künftige Leitungstätigkeiten zu erwerben.

Der Bürgermeister wünscht sich von seiner neuen Mitarbeiterin, dass sie möglichst lange in der Verwaltung bleibt,. Verpflichten könne man seine Auszubildenden schließlich nicht dazu.

Von Axel Kaminski