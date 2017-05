Anlässlich des 40. Museumswelttages am Sonntag, dem 21. Mai werden in Mügeln drei neue Museumsräume eröffnet. In den vergangenen Wochen haben viele freiwillige Helfer gemeinsam mit Museumsleiter Andreas Lobe und Unterstützung des Bauhofes die Räume in der ehemaligen Mädchenschule renoviert und eingerichtet.