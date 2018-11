Belgern

Es ist ein Paukenschlag für die Schullandschaft der Region: In Belgern soll im Sommer 2019 wieder eine Oberschule eröffnet werden. Aktuell liegen 31 Anmeldungen für die künftige 5. Klasse vor. Die Bürgermeisterin von Belgern-Schildau Eike Petzold nutzt jede Gelegenheit, für das Projekt zu werben, für das ein freier Träger gewonnen werden konnte – und hofft auch auf künftige Schüler aus Dahlen und Cavertitz.

Wunde ist geblieben

Als sie 2013 zum Stadtoberhaupt gewählt wurde, gab es bereits keine weiterführende Schule mehr, denn der Standort Belgern fiel 2006 beim großen Streichkonzert der Schulnetzplanung zum Opfer. Aufgrund sinkender Schülerzahlen mussten sich in jenen Jahren so einige Kommunen von ihren damals noch Mittelschule genannten Einrichtungen trennen: Auch Cavertitz und Dahlen hatten früher weiterführende Schulen und betreiben derzeit lediglich Grundschulen. „Damals ist eine Wunde entstanden, die sich bis heute nicht geschlossen hat“, beschreibt sie die Stimmung in Belgern. Oft habe sie zu hören bekommen, wie schade es sei, dass Kinder ab der 5. Klasse nun nach Torgau oder Strehla fahren müssen. „Die Kinder und Jugendlichen sind lange unterwegs, das sorgt für Stress. Außerdem fehlt die Schule im Vereinsleben und als Zentrum in der Stadt“, beschreibt sie.

Eröffnungsjahrgang startet mit zwei Klassen

Es sei deshalb immer ihr Wunsch gewesen, Belgern diese Schule zurückzugeben. „Mir war aber klar, dass das über die Schulnetzplanung kaum funktionieren wird“, sagt sie. Deshalb habe sie sich für freie Träger interessiert und sei 2017 eher zufällig auf die Evangelische Schulgemeinschaft Niederlausitz gGmbH aufmerksam geworden. Die gemeinnützige Gesellschaft ist seit 1992 aktiv und betreibt bisher in Südbrandenburg sieben Schulen, darunter ein Gymnasium und eine Gemeinschaftsschule. „Dort war man bereit, ins benachbarte Bundesland zu expandieren, und wir hatten ein Schulgebäude und suchten einen Träger – das passte“, blickt Eike Petzold auf die ersten Gespräche zurück. Der Rückhalt im Stadtrat sei da und die erste Informationsveranstaltungen im Februar habe eine „überwältigende Resonanz“ erfahren. Erste Anmeldungen seien gleich vor Ort erledigt worden. Weil mittlerweile für den Eröffnungsjahrgang 2019 schon 31 Kinder vorgemerkt seien, werde gleich mit zwei 5. Klassen gestartet. „Die Nachfrage ist größer als erwartet“, gesteht die Bürgermeisterin.

Schulgeld wird erhoben

Unterrichtet werde dann in alter Stätte, die ehemalige Mittelschule könne der Träger nutzen. „Der Stadtrat unterstützt das Projekt und hat für eine kostenlose Nutzung gestimmt.“ Schulsport solle künftig in der Belgerner Stadthalle möglich sein. Deutlich gesagt werden müsse, dass es sich bei der freien Oberschule um eine evangelische Einrichtung handelt. „Eine Kirchenmitgliedschaft ist keine Voraussetzung für einen Schulbesuch, aber natürlich werden in der Einrichtung gewisse Werte vermittelt“, unterstreicht Eike Petzold. Außerdem werde, wie bei freien Trägern üblich, ein Schulgeld erhoben.

Busverbindungen schaffen

Jetzt hoffe sie, dass dieses neue Angebot in der Dahlener Heide auch für Familien in den Nachbarkommunen interessant ist: „Wir würden uns freuen, wenn künftig auch Schüler aus Dahlen und Cavertitz und der Umgebung ab der 5. Klasse nach Belgern kommen“, wirbt sie. Eine Busverbindung über Cavertitz sei bereits vorhanden. Eine weitere Linie als Rufbus in Richtung Schildau wolle man initiieren. Ab sofort könnten Eltern ihre Kinder auch schon für die Folgejahre ab 2020 an der künftigen Oberschule vormerken lassen.

Von Jana Brechlin