Oschatz

Seit dem Sommer ist sie im Amt, am Dienstagabend stand sie dem Jugendstadtrat Rede und Antwort. Die neue Gemeinde- und Religionspädagogin der Kirchgemeinde St. Aegidien, Silvana Elbel-Ochocki, begrüßte die Mitglieder des Gremiums zur Tagung in der Elisabethkapelle in der Brüderstraße.

Begleitung bis zur Konfirmation

Elbel-Ochocki begleitet die Kinder der Kirchgemeinde sozusagen von Geburt ab bis in ihre Jugendzeit. Beginnend beim Kinderkreis der Null- bis Dreijährigen, über den kirchlichen Kindergarten „Unter dem Regenbogen“ in der Rudolf-Breitscheid-Straße, den Religionsunterricht und die Christenlehre bis hin zur Konfirmation mit dem Konfirmandenunterricht. „Das sind prägende Jahre für junge Christen, die Pubertät ist ein gleichsam schwieriges wie auch reizvolles Alter“, sagt sie.

Altersdifferenziert arbeiten

Im Schulalter arbeitet die Gemeindepädagogin mit den Jungen und Mädchen altersdifferenziert von der 1. bis zur 3. Klasse und von der 4. bis zur 6. Klasse. Mit 1630 getauften Mitgliedern, 15 Mitarbeitern, fünf Kirchen und drei Friedhöfen sei die Gemeinde überschaubar. „Mit den Friedhöfen habe ich wenig zu tun“, sagt Elbel-Ochocki. Ihr Ziel sei es vielmehr, mit den Kindern und Jugendlichen den Gemeindealltag zu beleben.

Neue Impulse am Martinstag

Das erste große gemeinsame Projekt dieser Zusammenarbeit ist das Anspiel zum Martinstag am 11. November. In den vergangenen Jahren oblag es der Apfelbaumschule in Schweta, diese stehe dieses Jahr aus terminlichen Gründen nicht zur Verfügung, so die Pädagogin. Für die Neue im Amt heißt das, unvoreingenommen an die Gestaltung zu gehen und die Ideen der jungen Gemeindeglieder einfließen lassen und umsetzen.

Von Christian Kunze