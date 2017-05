Oschatz. Wechsel in der Oschatzer Stadtwehrleitung: Nachdem Karsten Saack für die Wahl zum Stadtwehrleiter nicht mehr zur Verfügung stand (wir berichteten), rückt sein Stellvertreter Lars Natzke nach und ist nun Oberhaupt aller Ortswehren im Stadtgebiet. Natzke ist parallel Chef der Ortswehr Oschatz – eine Aufgabe, die es ohnehin erfordert, mit den Ortsteilwehren zu kooperieren. Als stellvertretenden Stadtwehrleiter wählte der Feuerwehrausschuss der Stadt Oschatz Danny Kaschel. Kaschel ist Oberhaupt der Ortswehr Limbach. Es gab für beide Posten keine weiteren Kandidaten. Unlängst wurden die neu gewählten Vertreter im Stadtrat bestätigt – keiner der Stadträte erhob Einwände. Bisher wurde die Oschatzer Wehr in diesem Jahr 43-mal alarmiert. Dabei hielten sich Brände und technische Hilfeleistungen die Waage. Erfasst sind in der wehrinternen Statistik von den 43 Einsätzen bisher erst 33. Das Gros davon erfolgte an den Wochentagen Montag und Dienstag mit jeweils acht Einsätzen. Insgesamt leisteten alle Oschatzer Kameraden bisher mehr als 500 Einsatzstunden, um zu helfen. Neben der Bekämpfung von Feuer widmeten sich die Oschatzer Kameraden unter anderem Hilfe bei Verkehrsunfällen, Ölspuren oder Türöffnungen für den Rettungsdienst.





Von Christian Kunze