Oschatz

Rund fünf Stunden waren die beiden neuen Rechen für das Klärwerk per Lkw unterwegs gewesen, bevor sie am Montag in Oschatz eintrafen. Am frühen Nachmittag ging der Einbau dann mit Ruhe und Präzision vonstatten. Seit Dienstag werden die Aggregate vor Ort komplettiert. Danach wird über der Anlage wieder eine Halle errichtet.

Bevor die Technik installiert werden konnte, wurde in den vergangenen Wochen das Gerinne, durch das die Abwässer fließen, erneuert. Vom Abwasserverband „Untere Döllnitz“ hieß es, dass beide so genannten Straßen jetzt symmetrisch vor dem Zufluss angeordnet sind, den gleichen Querschnitt aufweisen und mit baugleichen Rechen ausgestattet werden. Diese trennen die festen von den flüssigen und gelösten Bestandteilen aus dem Zulauf. Die neuen Rechen haben mit drei Millimetern ein geringeres Spaltmaß als ihre Vorgänger, können also kleinere Feststoffe als bisher aus dem Abwasser entfernen. Da beide Straßen jetzt gleich ausgestattet sind, können sie problemlos wechselseitig betrieben werden. Während des Baus wurde das Abwasser über eine Behelfsleitung im Klärwerk zu einer geliehenen mobilen Rechenanlage geführt. Sie soll noch in diesem Monat überflüssig werden.

Bei der Vergabe der neuen Rechens hatte der Abwasserverband deutliche Preissteigerungen gegenüber der Kostenschätzung hinnehmen müssen.

Von Axel Kaminski