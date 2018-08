Oschatz

Seit knapp einem Jahr, genau seit dem 1. September 2017, betreibt die Travdo Hotel & Resort GmbH mit Stammsitz in Rochlitz das Gasthaus und Hotel zum Schwan am Oschatzer Neumarkt -als eines von rund 20 weiteren Objekten. Zuvor wurde das erste Haus am Platz in Oschatz von der kommunalen Treubau GmbH, einer Tochter der Oschatzer Wohnstätten GmbH geführt. Zahlreiche Gäste äußerten vor dem Wechsel Kritik am Service – und hofften, dass es unter privater Leitung besser werde.

Nun haben sich die Gegebenheiten geändert – unter anderem dahingehend, dass die größeren Konferenzräume nicht mehr kostenlos für Tagungen, Meetings und andere Versammlungen genutzt werden können. Entweder man zahlt die Miete oder man sorgt durch Bestellung von Essen und Getränken für einen geforderten Mindestumsatz. Das, so Hoteldirektor Stephan Süß, habe einige vorherige Nutzer abgeschreckt, so dass sie dem „Schwan“ den Rücken kehrten. Andere Stammgäste bleiben dem Haus jedoch auch unter den neuen Bedingungen treu, sagt er.

Die Möglichkeit, zwischen beidem zu wählen, garantiere auch eine Kalkulierbarkeit bei unvorhergesehenen Ereignissen für Betreiber und Gäste. Als Beispiel nennt er ein Klassentreffen. Hier könne es am ehesten geschehen, dass nicht alle angemeldeten oder angeschriebenen Personen kommen. Das treffe auch auf die ein oder andere Familienfeier oder Vereinsversammlung zu.

Die geänderten Konditionen und die anfallenden Kosten für die Raumeinmietung begründet Süß vor allen Dingen mit den laufenden Kosten im Hausbetrieb für das Personal, die aufgewendete Energie sowie die Vor – und Nachbereitung der Räumlichkeiten durch die Mitarbeiter. „Um wirtschaftlich arbeiten zu können, ist ein Obolus, egal ob als Miete oder Mindestumsatz, unerlässlich“, sagt er. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sollte das jeder, nicht nur unternehmerisch tätige Gast, nachvollziehen können.

Weiterhin in der Kritik steht der „Schwan“ seit dem Betreiberwechsel aufgrund der geänderten Öffnungszeiten. So gibt es unter der Woche keinen Mittagstisch mehr – ein Nachteil in einer Kleinstadt wie Oschatz, monieren viele. Hier handelte Süß nach Erfahrungswerten, die ebenfalls auf betriebswirtschaftlichen Überlegungen beruhen. „Wir haben nach der Übernahme von der Oschatzer Treubau GmbH die ersten beiden Monate täglich mittags geöffnet gehabt. Die Gäste bleiben jedoch aus. Also haben wir die Konsequenzen gezogen“. Lohnenswert sei eine Öffnung über Mittag erst ab einer garantierten Zahl von 50 bis 60 Gästen.

In den Abendstunden und am Wochenende könne sich Stephan Süß dagegen nicht über mangelnden Zulauf an Restaurantbesuchern beschweren. „Oschatzer, Nicht-Oschatzer, Stammgäste, Besucher von außerhalb, Gelegenheitsgäste oder andere Hotelgäste sorgen dann für ein volles Haus“, freut er sich.

Von Christian Kunze