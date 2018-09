Mügeln

Es gibt noch viel zu tun, bevor der Verkehr auf Bahnhofstraße in Mügeln wieder rollen kann. Zur Zeit arbeitet die Firma Höptner am Ersatzneubau für den verschlissenen Regenwasserkanal. Dabei werden die Straßeneinläufe und die Anschlüsse an die Dachflächen der Grundstücke erneuert. Da dieser Kanal in den Gehwegen verläuft, können diese erst in Angriff genommen werden, wenn der Kanal fertig gestellt ist. Die Gehwege werden an beiden Seiten der Straße zwischen Ortseingang und Bahnübergang grundhaft neu hergestellt. Im Anschluss soll die Deckschicht der Fahrbahn erneuert werden.

Fertigstellung noch in diesem Jahr

„Die Arbeiten am Regenwasserkanal erfolgen im Auftrag des Abwasserzweckverbandes“, erläutert Mügelns Bauamtsleiterin Karin Uhde. Wie schon bei der Erneuerung des Trinkwassernetzes in diesem Bereich gäbe es einen höheren Bedarf an Handarbeit als geplant. Ursache seien zahlreiche kreuzende Kabel und Rohre. Im Rathaus gehe man jedenfalls nicht davon aus, dass das noch fehlende Stück der Ortsdurchfahrt vom Bahnübergang bis zum Ortseingang noch in diesem Jahr fertig wird. Dabei spiele auch eine Rolle, dass das Gerüst am Bahnhofsgebäude voraussichtlich noch bis ins erste Quartal 2019 benötigt werde. Erst danach könne der Fußweg in diesem Bereich ausgebaut werden. Die Einschränkungen halten sich dennoch in Grenzen, da die Dr.-Friedrichs-Straße von der Döbelner Straße bis zum Bahnübergang frei ist und die RHG von der Molkereistraße aus erreicht werden kann.

Von Axel Kaminski