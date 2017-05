Torgau. Mit einer neuen Sonderausstellung bereichern die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ab sofort das Reformationsjubiläum in Torgau. Am Donnerstagabend wurde im Schloss Hartenfels die Schau „Torgau. Residenz der Renaissance und Reformation“ eröffnet. Gezeigt werden 84 Objekte, darunter prunkvolle Gewänder, reich verzierte Waffen und Schmuckgegenstände. Dabei kommt es auch zu einer Wiederkehr: Das erste Mal seit 415 Jahren ist die „Torgauer Apotheke“ wieder an ihren Entstehungsort an der Elbe zu sehen. Die in Indien gearbeitete Kassette wurde in einer Torgauer Goldschmiede verziert und bestückt und gehört normalerweise zu den Schätzen des Grünen Gewölbes. Landrat Kai Emanuel lobte, die Schau sei eine große Bereicherung: „Die Besucher kommen zum Schloss, weil es wunderbar saniert ist. Aber natürlich ist es wichtig, dass es darin auch etwas zu sehen gibt.“

Eröffnung des Museumstages

Bereits seit sechs Jahren arbeiten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden mit den Akteuren vor Ort zusammen und haben in dieser Zeit fünf Ausstellungen kuratiert. „Das und die Resonanz der Besucher zeigen, dass Torgau immer mehr an Bedeutung als authentische Lutherstätte gewinnt“, unterstricht Oberbürgermeisterin Romina Barth.

Bei der gestern eröffneten Sonderschau soll es nicht bleiben: Am Sonntag ist Torgau Schauplatz der sachsenweiten Eröffnung des 40. Museumstages und feiert das ab 13 Uhr auf dem Schlosshof und in den Museen mit einem Familienfest. Zudem können erstmals die Katharina-Luther-Stube und die Ausstellung „Klang und Glaube. Johann Walter und Georg Spalatin“ im Priesterhaus besucht werden.

Von Jana Brechlin