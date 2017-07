Neue Spielfahrzeuge für Wermsdorfer Hort

Wermsdorf. Der Verkehr auf dem Hof am Wermsdorfer Schulhort „Posthörnchen“ wird jetzt deutlich zunehmen. Seit gestern ist der Spielgräte-Fuhrpark der Einrichtung des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) wieder verstärkt worden. Jürgen Hessel, Inhaber einer Glas- und Systembaufirma in Nerchau, und seine Frau Franziska spendierten dem Hort, den auch Tochter Emelie besucht, zwei neue Fahrzeuge. Ursprünglich war der Unternehmer aus Wermsdorf gebeten worden, mit der Reparatur eines in die Jahre gekommenen Spielautos zu helfen. „Da war aber nicht mehr viel zu machen“, sagte Hessel, „deshalb hab ich mir überlegt, das Sponsoring für ein Ersatzgerät zu übernehmen.“ Neben einem Tretfahrzeug konnte er den Wermsdorfer Kindern gestern auch einen Roller überreichen, und beide Fahrzeuge wurden gleich begeistert getestet.

Hortleiterin Susanne Thomas freute sich mit den Mädchen und Jungen über die Geschenke. „Wir betreuen während der Schulzeit hier 105 Kinder, da werden Spielzeuge natürlich sehr in Anspruch genommen. Unser Budget reicht allerdings nicht, um immer für Ersatz zu sorgen, wenn Teile verschlissen sind. Eine solche Spende ist uns deshalb sehr willkommen“, sagte sie. Vor allem die Fahrzeuge seien bei den Grundschülern sehr begehrt. „Davon brauchen wir eine ganze Reihe, schön, dass jetzt wieder mehr zur Verfügung stehen“, so Susanne Thomas.

Von Jana Brechlin