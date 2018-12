Wermsdorf

Jetzt kann der Winter kommen: Das Dach der künftigen Grundschule in Wermsdorf ist nahezu komplett. Mitarbeiter der örtlichen Dachdeckerei Kunze sorgen dafür, dass Wind und Wetter von oben dem Gebäude in Zukunft nichts mehr anhaben können. Rund 200 000 Euro kosten die Arbeiten am vorderen Gebäudeteil, das mit Tonsteinen eingedeckt wird sowie am hinteren Bau, der mit einem Flachdach abgeschlossen ist, auf dem später noch Dachbegrünung angelegt und eine Photovoltaikanlage installiert werden soll.

Arbeiten im Inneren

Im Inneren des Gebäudes sind unterdessen Installateure mit dem Einbau der Sanitärtechnik beschäftigt, außerdem werden Elektro- und Putzarbeiten durchgeführt und die letzten Scheiben in den Fenstern montiert.

Pläne für Außenanlagen

Während die Raumaufteilung allmählich Gestalt annimmt, geht es bei den Planern schon um das Umfeld der künftigen Grundschule. „Aktuell wird die Ausschreibung zur Gestaltung der Außenanlagen vorbereitet“, sagt Bürgermeister Matthias Müller ( CDU). Ebenfalls noch ausgeschrieben werden muss die Ausstattung der Einrichtung. Dabei hofft man in Wermsdorf noch auf eine schnelle Einigung von Bund und Ländern beim Digitalpakt – denn dann wäre mit Fördermitteln bei der Anschaffung von entsprechender Technik zu rechnen. Der Bund will für die Ausstattung der Schulen mit Laptops, PCs oder interaktiven Tafeln – sogenannten Smartboards – in den nächsten fünf Jahren fünf Millarden Euro zur Verfügung stellen. Bisher gibt es darüber keine Einigung mit den Ländern, die die nötige Gesetzesänderung dazu ablehnen. „Es wäre schön für uns, zu wissen woran wir sind“, meint Matthias Müller mit Blick auf die neue Wermsdorfer Grundschule. Dort seien in den Klassenräumen Smartboards geplant, außerdem soll ein Computerkabinett eingerichtet werden, kündigt Bauamtsleiter Thomas Keller an. „Wir müssen die Technik so oder so bereitstellen. Notfalls auch mit eigenem Geld. Wenn danach erst der Digitalpakt kommt, sind die Fördermittel für uns verloren“, macht Müller deutlich.

Von Jana Brechlin