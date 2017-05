Liebschütz. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach ihrer Gründung kann die Interessengemeinschaft Liebschützberg ein erstes erfolgreiches Projekt vorweisen: In diesem Frühjahr wurde mit Hilfe mehrerer Firmen aus der Gemeinde Liebschützberg eine Wetterschutzhütte gebaut, die am Pfingstmontag eingeweiht wird. Sie ist aus Holz gebaut und soll künftig Spaziergängern und Pilgern Schutz bieten. Gleich daneben wurde eine neue Feuerstelle angelegt, die durch einen gepflasterten Weg mit der neuen Hütte verbunden ist. Massive Sitzgelegenheiten aus Holz und Stein laden künftig Bescuher dieses Ortes zum Verweilen ein.

Die neue Schutzhütte steht neben der historischen Windmühle und wird für jedermann zugänglich sein. Gemäß der Zielsetzung der Interessengemeinschaft ist sie ein erster Schritt zur Neugestaltung des Liebschützbergs als Ort der Ruhe, Erholung und Begegnung.

Zur Finanzierung der neuen Wetterschutzhütte wurden etwa 2000 Euro Spenden gesammelt. Die Errichtung wurde möglich, weil regionale Firmen das Vorhaben großzügig mit Material und Arbeitsleistung unterstützten. Ein Teil der Spenden wurde über eine neue Spendenkarte eingeworben, die Ansichten vom Liebschützberg zeigt.

Am Pfingstmontag, dem Internationalen Mühlentag, lädt die Interessengemeinschaft zur Einweihung der neuen Wetterschutzhütte auf den Liebschützberg ein. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, und um 15 Uhr wird das erste Liebschützberger Mühlensingen stattfinden. Es werden einfache deutsche Volkslieder gesungen, die Konrad Sternberger aus Treptitz auf dem Akkordeon begleitet. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, es werden vor Ort Liedzettel verteilt. Auch die Historische Bockwindmühle ist in dieser Zeit geöffnet, Horst Hanke wird am Nachmittag wieder Führungen veranstalten.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.der-liebschuetzberg.de und bei Thomas Barth unter Telefon 034363-50675.

Von thomas Barth