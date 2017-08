Neue mobile Verkehrsschule in Oschatz

Die neue mobile Verkehrsschule der Verkehrswacht Oschatz kommt an – und zwar in den Kindertagesstätten der Collm-Region. Seit wenigen Tagen erst fahren die Mitglieder das neue Mobil, mit dem die jüngsten Verkehrsteilnehmer spielerisch an die Regeln herangeführt werden. Mit initiiert und finanziert haben das Auto Landkreis und Stadt.