Wirtschaft - Neuer Bargeldservice der Sparkasse in der Oschatzer Innenstadt

Ein Bauarbeiter ist in Dahlen (Landkreis Nordsachsen) samt Gerüst zwei Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 55-Jährigen ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann Putzarbeiten an einem Gebäude ausführen.