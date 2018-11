Mügeln

Die Bischofsstadt hat einen neuen Verein: Die Mitglieder des „Mügelner Sterntaler“ unterstützen künftig Kindereinrichtungen und Schulen. Jetzt fanden sich 15 Männer und Frauen zur Gründung in der Gaststätte „Filmriss“, dem alten Kino, zusammen. Der Name Sterntaler geht zurück auf das gleichnamige Märchen, dass nicht nur Kindern ein Begriff sein dürfte. Sowohl der Verein als auch das Mädchen im Märchen zeichnen sich durch ihren Einsatz für andere aus.

Die Kita Sonnenblume in Mügeln gehört zu den Einrichtungen, die der neue Förderverein fördern möchte. Quelle: Sven Bartsch

Konkret widmet sich der Förderverein der Kindertagesstätte „Sonnenblume“, der Grundschule „Tintenklecks“, dem Schulhort „Angerkids“ und der Oberschule „Goetheschule“ in Mügeln. Hintergrund ist die gezielte Unterstützung der Einrichtungen sowie eine Änderung des Umsatzsteuerrechts, die ab dem Jahr 2021 greifen soll. Demnach müssen Kommunen alle wirtschaftlichen Tätigkeiten versteuern. Das gilt auch für die Erlöse der Veranstaltungen der Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft wie Kindereinrichtungen oder Feuerwehren.

Verein will mit Projekten Einrichtungen finanziell entlasten

Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, mit Projekten, Festen und weiteren Veranstaltungen Kita, Hort und die Schulen zusätzlich finanziell zu unterstützen und auszustatten. Wir sorgen damit auch für eine Entlastung des Trägers. Um zu vermeiden, dass durch die Änderungen im Steuerrecht Einnahmen für die Einrichtungen wegfallen oder durch die Besteuerung verringert werden, haben uns die Leiterinnen der Einrichtungen bereits vor einem Jahr empfohlen, einen Förderverein zu gründen.“, sagt Frances Dietsch aus Mügeln. Die Elternvertreterin der Kita Sonnenblume wurde zur Vorsitzenden des Vereins gewählt. Als ihre Stellvertreterin fungiert Romy Löbnitz (Hort, Grundschule, Kita), als Schriftführerin Katja Großer (Grundschule). Komplettiert wird der Vorstand durch die Kassenwarte Henri Bäurich (Kita) und Ronny Ritter (Goetheschule). Yvonne Naumann und Nadine Weimann sind Kassenprüfer.

Die Goethe-Schule Mügeln gehört zu den Einrichtungen, denen sich der Förderverein zuwendet. Quelle: Bärbel Schumann

Weitere Mitglieder erwünscht

Zu den Gründungsmitgliedern gehören neben engagierten Eltern im Vorstand weiterhin Erzieherinnen und Lehrkräfte der jeweiligen Einrichtungen. Es ist der ausdrückliche Wunsch der Vorsitzenden, dass sich auch Angestellte der Einrichtungen einbringen. Sie dürfen laut Satzung nur nicht im Vorstand des Fördervereins tätig sein. Es besteht die Möglichkeit, dem Verein als aktives oder passives Mitglied beizutreten. Passive Mitglieder zahlen Beitrag, haben jedoch kein Wahl- und Stimmrecht im Verein.

Verein versteht sich als Netzwerk

Ursprünglich sollten alle Einrichtungen der Stadt Mügeln unter dem Dach des Vereins zusammengefasst werden. Doch gibt es vereinzelt schon Fördervereine für die jeweiligen Häuser in Schweta, Sornzig, Neusornzig und Ablaß oder bestand kein Interesse an einer Zusammenarbeit, erklärte Frances Dietsch. Gut ein Jahr lang dauerten die Vorbereitungen zur Vereinsgründung. Nun, so die Gründungsmitglieder, gelte es, das Ansinnen der Initiative publik zu machen und Mitglieder zu gewinnen. Der Verein versteht sich dabei auch als Netzwerk, dass die Bedingungen für die Jungen und Mädchen weiter verbessert. Eine Informationsveranstaltung für interessierte Einwohner und potenzielle Mitglieder und Unterstützer wird es voraussichtlich im Februar kommenden Jahres geben, sagte Vize-Vorsitzende Romy Löbnitz.

Der Vorstand ist zunächst für drei Jahre gewählt. Neben allerhand Formalien wurde zur Gründung bereits über weitere Vorhaben gesprochen. So wollen die Mitglieder dem Verein ein eigenes Logo geben und einen Internetauftritt auf die Beine stellen.

Von Christian Kunze