Neuer Halt an der Reha-Klinik Schmannewitz

Schmannewitz. Seit Montag gibt es Änderungen auf den nordsächsischen Buslinien. Dazu gehört, dass nun mehrmals täglich ein Bus an der Haltestelle Schmannewitz, Reha-Klinik abfährt.

Der neue Stopp ist sozusagen ein Nebenprodukt von Veränderungen auf der Plus-Bus-Linie Torgau-Dahlen-Oschatz. Diese wurde durch eine Verkürzung ihres Linienweges beschleunigt. Fahrgäste, die von der Kreisstadt in die Große Kreisstadt oder umgekehrt unterwegs sind, erreichen ihr Ziel rund zehn Minuten schneller.

Das wird unter anderem dadurch erreicht, dass der Bahnhof Dahlen und Ochsensaal nicht mehr vom Plus-Bus bedient werden. Diese Haltestellen werden nun durch den Reiseverkehr Schulze mit der neuen Buslinie Torgau-Schildau-Dahlen (785) angefahren. Einerseits gibt es damit eine Verbindung von Schmannewitz nach Ochsensaal. Andererseits sind von den Kliniken aus das Dahlener Stadtzentrum, das Waldbad und der Bahnhof zu erreichen. Dort besteht mit Übergangszeiten zwischen zehn und 15 Minuten Anschluss an die Züge nach Leipzig. Die Busse fahren an der Klinik in beide Richtungen von der gleichen Stelle ab, knapp unterhalb des Einganges zur Median Christiaan-Barnard-Klinik.

Bei den Premierenfahrten am Montag Vormittag konnte Busfahrer Harri Braune an der neuen Haltestelle noch keine Fahrgäste in seinem Kleinbus begrüßen oder verabschieden. In den vergangenen Jahren war mehrmals kritisiert worden, dass der Fußweg von den bestehenden Haltestellen zur Klinik recht weit sei.

Von Axel Kaminski