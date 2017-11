Neuer Kalender zum Wermsdorfer Erfinder Karl Hans Janke

Wermsdorf. Der Kalender 2018 des Wermsdorfer Rosengarten-Vereins ist ab sofort erhältlich. Gestaltet wurde dieser wie schon in den Vorjahren mit Motiven aus dem Nachlass des berühmten Psychiatriepatienten Karl Hans Janke, der sich während seiner Zeit in der Klinik zahlreichen Erfindungen widmete.

Verein stellt Tischkalender vor

Erstmals ist der Begleiter durchs Jahr als Tischkalender erschienen. „Wir haben dafür Zeichnungen und die dazu passenden Fotos seiner Modelle ausgewählt“, erzählt Dirk Petzold vom Verein. Während die Zeichnungen vor allem technische Details und die Innensicht der Janke-Ideen zeigen, bilden die Fotos die äußere Gestalt der Erfindungen ab. Zu sehen sind unter anderem ein Atomstrom-Generator oder verschiedene Flugobjekte. Auch wenn sich Jankes Skizzen häufig ähneln, seien mit dem 2018er Kalender neue Motive veröffentlicht worden, versichert Dirk Petzold: „Wir haben immer darauf geachtet, dass sich nichts wiederholt.“

Neue Aussichten in Ausstellung

Auch in der Ausstellung über den wahnhaften Erfinder gibt es etwas Neues: An einem Pult mit Touchscreen können sich Besucher mittlerweile knapp 10 000 Skizzen und Bilder zu Objekten ansehen, die sich Janke ausgedacht hat.

Kalender auch online erhältlich

Der Janke-Kalender 2018 kostet 6,50 Uhr und ist in der Ausstellung des Rosengarten-Vereins, Haus 21, Hubertusburg erhältlich. Außerdem in der Touristinformation Wermsdorf, bei Schuh-Wolf am Oschatzer Neumarkt, im Grünen Laden Mügeln oder unter www.karl-hans-janke.de

Von Jana Brechlin