Naundorf. Ausnahmsweise vormittags wurde am Donnerstag in der Ökostation gebacken und gekocht. Sonst trifft man sich hier etwa alle 14 Tage nachmittags zum „Küchenzauber“, einem vom Deutschen Kinderhilfswerk unterstützten Projekt der Ökostation. „Eigentlich ist das eine feste Gruppe. Einige der Teilnehmer sind in den Ferien verreist und ein paar Plätze sind sowieso noch frei“, erläutert Annett Erdmann, Leiterin der Ökostation. Also konnte in den Ferien mal reingeschnuppert werden. Die Jung-Köche buken Vitalbrötchen mit vielen Körnern und bereiteten zum Mittag Kartoffelbrei mit Kräuter-Rührei und Möhrensalat zu. Die Kräuter stammten übrigens aus dem Garten der Ökostation. Wer so viel Gesundes kocht und backt, kann sich auch noch etwas Süßes leisten. Neben Mehl, Butter und Zucker standen auch Smarties im Rezept der Konfetti-Cookies, für die Holly-May, Katharina, Paulina und Leon die Zutaten abwogen, sie mischten und kneteten den Teig.

Im Herbst könnten die Kartoffeln für den „Küchenzauber“ ebenfalls aus eigener Produktion kommen. „Wir wollen in Kürze beraten, was wir alles in unserem Garten pflanzen wollen“, sagt Annett Erdmann. Mit den Kräutern aus eigenem Anbau habe man bereits im vergangenen Jahr eine Teeverkostung durchgeführt. Obwohl die Teilnehmer wussten, was in Garten wuchs, sei es spannend gewesen, den Geschmack einer Pflanze zuzuordnen.

Heute sind die Kinderumweltgruppe der Ökostation und gern auch andere Helfer beim Frühjahrsputz des Heimatvereines mit aktiv. Ab 9 Uhr werden die Weidenzelte auf dem Spielplatz und die Schmetterlingswiese gepflegt.

Von Axel Kaminski