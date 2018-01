Neuer Oschatzer Kunstverein „ab-ART-ig“ steckt Ziele für 2018

Oschatz. Neujahrsgrillen in der Garküche – in und um das Haus in der Breiten Straße hatten jetzt die Akteure des Kunst- und Kulturvereins Oschatz und des Vereins „ab-ART-ig“ eingeladen, um über ihre Pläne zu informieren und die Räumlichkeiten Interessierten zu zeigen.

Zwar war der Vorsitzende des Vereins, Florian Boden, nicht anwesend. Statt dessen teilte jedoch Mirko Theodor mit, was sich die Mitglieder der beiden Institutionen auf die Fahnen geschrieben haben. So soll das Haus in der Breiten Straße samt Außenareal Platz für Ateliers, Workshops, Lesungen, Konzerte, Theater, Disco, Ausstellungen, Modellbau, Bandproberäume, Kulissenbau, einen Öko- und Skulpturengarten, Töpfern, Schneidern und mehr bieten. Auch eine Vereinszeitschrift ist vorgesehen.

Kreativ und handwerklich betätigen

„Junge Menschen sollen die Möglichkeit bekommen, sich kreativ und handwerklich zu betätigen. Wir laden ausdrücklich zum Austausch mit älteren Generationen ein und sehen uns als Förderer von Tourismus, Kultur und Kunst.“ Gelingen soll dies zweigleisig.

So soll der Kunst- und Kulturverein Oschatz regionale Akteure stärken und der Verein „ab-ART-ig“ überregional, um nicht „im eigenen Saft zu schmoren“. Es wird also auf Vernetzung gesetzt – mit hiesigen und überregional agierenden Akteuren und Vereinen.

Gewalt und Drogen bleiben draußen

Das Minimalcredo zur Mitarbeit in beiden Vereinen umreißt Theodor so: „Kunst und Kultur sind willkommen, Politik, Gewalt und Drogen bleiben draußen.“ Stattdessen soll gelingen, Kunst verstehbar und erlebbar zu machen, und das ohne oberflächliches Entertainment, sondern durch ernsthafte Auseinandersetzung mit Kunst.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann dies am 20. Januar tun. Dann ist in der Garküche die erste Auflage der vereinseigenen Kunstmesse geplant. Auftakt ist um 15 Uhr. Weitere konkrete Ideen sind ein Seifenkistenrennen im Stadtgebiet sowie ein Nachtflohmarkt – beides voraussichtlich noch im ersten Quartal des Jahres 2018, so Theodor.

Von Christian Kunze