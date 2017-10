Neuer Oschatzer Sportlerball im Müntzer ist bereit für Erstauflage

Oschatz. Die Vorbereitungen liegen in den Endzügen. Am kommenden Sonnabend wird im Thomas Müntzerhaus der neue Oschatzer Sportlerball über die Bühne geben. Nach den der OAZ-Sportlerball, ausgerichtet von OAZ, SV Fortschritt und dem den Oschatzer Turnverein eingestellt wurde, hatte sich Michael Camen vom PSV Telekom Oschatz um die Neuauflage des Sportlerballs gekümmert. Das Spoba-Team (Sportlerball-Team) um Michael Camen hatte 38 Vereine in Oschatz und den Städten und Gemeinden im Altkreis Oschatz angeschrieben und zur Teilnahme an der Sportlerehrung und dem Sportlerball eingeladen, er hat 14 Antworten erhalten. „Neu ist, nur wer am Abend des Balls da ist, kann die Ehrung erhalten,“ stellt Michael Camen klar. Es gibt die Kategorien Einzelsportler, Einzelsportlerin und Mannschaft, die Wahl erfolgt erst am Abend durch die Gäste. Außerdem wird der Sonderpreis des Oberbürgermeisters verliehen. Auf die Veröffentlichung des sonst üblichen Wahlcoupons wurde verzichtet. „Ich bin wirklich gespannt, wie die Wahl angenommen wird. Wir haben einige interessante Nominierungen erhalten“, so Michael Camen. Punkt 19 Uhr wird die Veranstaltung im Müntzerhaus starten. „Wir freuen uns, dass wir Carsten Graf als Moderator des Abends gewinnen konnten. Er wird auch die Sportler des Jahres präsentieren“, so Camen. Nach der Sportlerehrung in den vier Kategorien, geht es zum gemütlichen Teil des Abends über. „Es darf wieder ausgiebig getanzt werden“, verspricht Camen den Besuchern der Veranstaltung.

Das Spoba-Team ist optimistisch, dass eine gelungene Sportlerehrung und ein schwungvoller Ballabend auch andere Vereine ermuntert, sich im nächsten Jahr mit einzubringen. Übrigens weisen die Veranstalter daraufhin, dass es für den neuen Sportlerball keine Karten an der Abendkasse geben wird. Derzeit gibt es noch wenige Einzelkarten, die zum Verkauf angeboten werden. Nachfragen können unter der E-Mailadresse michael.camen@axa.de gestellt werden. Die Sportler des Jahres werden mit einem Pokal sowie einem Einkaufsgutschein geehrt.

Von Hagen Rösner