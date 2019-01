Oschatz

Alles in Ordnung, die erste Fahrzeuge dürfen hier parken. Oberbürgermeister Andreas Kretschmar, Pressesprecherin Anja Seidel und Hortleiterin Anne Kernche inspizierten am Dienstagmorgen noch einmal den neuen Parkplatz an der Vorwerksgasse. Ab sofort dürfen die 19 Pkw-Stellplätze genutzt werden. Diese sind vor allem für Eltern gedacht, die ihre Kinder in die Schule bringen. „Ich erhoffe mir eine merkliche Entlastung der Verkehrssituation in der Bahnhofstraße, in der die Kinder bisher immer abgesetzt wurden“, so OBM Kretschmar. Eigentlich sollte die Eröffnung des Parkplatzes schon eher erfolgen, musste aber verschoben werden, weil noch eine Straßenlampe fehlte. Der neue Parkplatz bietet nicht nur optimale Bedingungen, um die Kinder in die Schule zu bringen, sondern lässt auch noch einen interessanten Blick auf die Oschatzer Altstadt zu.

Von Hagen Rösner