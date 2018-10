Börln

Die Börlner müssen sich noch etwas länger gedulden: Ihr künftiger Pfarrer Christoph Krebs wird erst im Februar 2019 seinen Dienst in der Gemeinde antreten. Das teilte Ruben Hennig vom Kirchenvorstand mit.

Amtseinführung am 10. Februar 2019

Zunächst war angekündigt worden, dass der neue Seelsorger am Reformationstag nächste Woche in Börln in sein Amt eingeführt wird. Nun, da alle Variablen im Rahmen des Stellenwechsels feststünden, trete Pfarrer Krebs seinen Dienst am 1. Februar 2019 an, so Hennig. Die feierliche Amtseinführung findet am 10. Februar in Börln statt. Der Gottesdienst zum Reformationstag findet wie geplant ab 14 Uhr statt, und anschließend wird zum Kirchenkaffee eingeladen.

Dreijährige Vakanzzeit endet

Mit dem Wechsel von Christoph Krebs von Rötha nach Börln endet in der Gemeinde die dann dreijährige Vakanzzeit. Für den neuen Pfarrer dürfte die Region nicht ganz unbekannt sein: Krebs hatte nach einer Dienstzeit in Brandenburg bereits acht Jahre in Wurzen gearbeitet.

Von Jana Brechlin und André Neumann