Börln

„Endlich!“ hat Alexander Wieckowski im aktuellen Gemeindebrief getitelt. Der Wurzener Pfarrer hat damit die Wiederbesetzung der Pfarrstelle in Börln angekündigt, die seit Anfang 2016 vakant ist. Vorgesehen sei, Christoph Krebs, der im Moment noch als Pfarrer in Rötha wirkt, auf die Stelle zu entsenden. Abhängig von einem positiven Votum der Kirchenvorstände soll der Seelsorger dann am Reformationstag im Rahmen eines Regionalgottesdienstes in sein Amt eingeführt werden. Diese Aufgabe übernimmt der neue Superintendent des Kirchenbezirkes Leipziger Land, zu dem die Gemeinde Börln-Meltewitz gehört, Dr. Jochen Kinder – er war bis zum Frühjahr Pfarrer in Borna bei Oschatz.

Der Gottesdienst beginnt um 14 Uhr in der Börlner Kirche, einer der künftigen Wirkungsstätten des neuen Pfarrers. Eingeladen sind alle Christen und Interessenten aus dem Ort sowie aus den umliegenden Gemeinden. Anschließend wird bei einem Gemeindenachmittag weiter gefeiert, bei dem Gelegenheit besteht, mit Pfarrer Christoph Krebs ins Gespräch zu kommen.

Zuletzt war Stefan Rost Pfarrer in Börln. Der junge Seelsorger hatte hier seine erste Stelle angetreten und mit seinem Engagement für Gemeindeglieder und Gotteshäuser beeindruckt, so trieb er zum Beispiel die Sanierung der baufälligen Körlitzer Kirche voran. Als bekennender Homosexueller erfuhr Rost jedoch auch von Anfang an Gegenwind. Und obwohl es Unterstützung von Kirchenvorstehern und Kollegen gab, verließ er mit seinem Mann, ebenfalls einem Pfarrer, die Landeskirche und zog nach Schleswig-Holstein um.

Seitdem war die Stelle in der Region unbesetzt und das Pfarrhaus leer. Die Landeskirche Sachsen hatte jedoch betont, man wolle die Vakanzzeit möglichst kurz halten. Bisher haben die Kollegen aus den Nachbargemeinden, Klaus-Peter Schmidt aus Müglenz und Alexander Wieckowski aus Wurzen die Gottesdienste mit vertreten. Künftig hat Börln dann wieder einen eigenen Pfarrer.

Von Jana Brechlin