Oschatz

Der neue Sportplatz in der Karl-Liebknecht-Straße in Oschatz-West ist fertig. Ab jetzt bietet das sanierte Areal beste Bedingungen für den Sportunterricht der Jungen und Mädchen in der benachbarten Grundschule Magister Hering. „Mehr als 290 000 Euro hat die Stadt investiert, die grundhafte Erneuerung und Neuordnung der Kleinspielfelder sowie der Weitsprunganlage war ebenso Bestandteil wie zwei neue Laufbahnen“, sagte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin mit Sportlehrern, Schülern und dem Landtagsabgeordneten Volkmar Winkler (SPD).

Erster Schritt zur neuen Grundschule

Es entstanden ein großes Mehrzweckspielfeld, ein kleineres Volleyballfeld, ferner erhielt der Platz zwei neue Fußballtore, ein Volleyballnetz und zwei Basketballkörbe. Der Auftrag ging an die Barthel Sportanlagen GmbH in Dreiheide bei Torgau.Die Stadt hat für diese Investition rund 50 000 Euro aus eigener Tasche bezahlt. Zusätzlich flossen Fördermittel aus dem Stadtumbau-Ost in Höhe von 113 000 Euro, sowie 127 000 Euro aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“. Diese Baumaßnahme wurde mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes und ist ein wichtiger Baustein für das weitere Schulkonzept der Stadt Oschatz. Unweit der jetzigen Grundschule soll mittelfristig eine neue, zweizügige Grundschule mit Hort gebaut werden.

Von Christian Kunze