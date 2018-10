Mügeln

Vor drei Jahren startete der Ideenwettbewerb für einen neuen Spielplatz auf dem Mügelner Anger. Nach Planung, Beantragung einer Förderung über das Leader-Programm und letztlich den im Mai begonnenen Bauarbeiten war am Freitag der Eröffnungstag gekommen. Die „Angerkids“ hatten die Spielgeräte schon einige Zeit im Blick, allerdings mussten sie sich eine Weile gedulden, damit der frisch angesäte Rasen aufgehen konnte.

Rutschenturm wie im Schloss Ruhethal

Am Freitag Nachmittag gab es dann kein Halten mehr: Der dem markanten Turm von Schloss Ruhethal nachempfundene Rutschenturm war zunächst am dichtesten belagert. Er ist in dieser Form ein echtes Unikat. Ob sie diese Form toll finden oder einfach nur die Höhe der Rutsche und die Geschwindigkeit, die man auf ihr erreicht, ließen sich die Knirpse gestern nicht entlocken.

Zur Galerie Rund drei Jahren vergingen von den ersten Ideen bis zur Eröffnung des Spielplatzes auf dem Mügelner Anhang. Der rege Andrang zeigt, dass die Ideen den Nerv der Nutzer getroffen haben.

Dazu waren sie viel zu sehr beschäftigt. Neben dem Schlossturm gibt es Wippen, Schaukeln eine Dampflok und einiges mehr. Die Stadt hat 37.000 Euro in die Spielgeräte investiert. Mit Erdarbeiten, Begrünung und Planung sind 48.000 Euro zusammengekommen. „Davon stammen 30.000 Euro aus der Leader-Förderung“, erläuterte Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler).

Spende aus dem Städtewettbwerb für Bänke und Balancierstrecke

Der Stadtmarketingverein habe einen großen Teil zum Gelingen des Gesamtprojektes beigetragen. Dank seines Engagements gibt es für die Eltern und Großeltern, die die jüngsten Mügelner hierher begleiten, ausreichend Sitzgelegenheiten. Auch die Balancierstrecke ist aus den Spenden, die der Verein eingeworben hatte, finanziert worden. Zu den vom Verein eingesetzten Mitteln gehört unter anderem die Spende, die sich die Mügelner vor zwei Jahren beim Envia-Städtewettbewerb erarbeitet hatten.

Von Axel Kaminski